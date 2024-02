Thời tiết miền Bắc trong những ngày cận Tết: Chuẩn bị 'tạm biệt' nồm ẩm, đón không khí lạnh tăng cường

Từ 29 đến mùng 3 Tết, miền Bắc chuyển rét, vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, vùng núi 13-16 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.

Thời tiết Hà Nội còn mưa nhỏ, mưa phùn và nồm ẩm trước khi đón không khí lạnh mạnh - Ảnh: Internet

Dự báo trong ngày 25 tháng Chạp, khu vực phía Tây Bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Phía Đông Bắc bộ đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-29 độ C, có nơi trên 30 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Dự báo từ đêm 25 đến ngày 28 tháng Chạp, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu nên miền Bắc đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, khu Tây Bắc 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.