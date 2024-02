Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 17h30 ngày 1/2, người dân đi làm rẫy ở thôn Thiện Sơn, (xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã phát hiện một thi thể nam giới được quấn trong chăn. Công an TP Phan Thiết và Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, xác minh nhân thân nạn nhân và tiến hành truy xét thủ phạm.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận xác định, nạn nhân là ông Echushin Vasilii (44 tuổi, quốc tịch Nga). Nghi phạm giết người là đồng hương của nạn nhân.

Nghi phạm dùng búa tấn công làm E.V tử vong, sau đó dùng xe máy chở thi thể nạn nhân được quấn bằng chăn mền đi vứt xác phi tang ở bãi đất trống thuộc xã Thiện Nghiệp, cách hiện trường khoảng 2km và đem hung khí cất giấu.

Vị trí phòng trọ xảy ra vụ án - Ảnh: Báo Lao Động

Chiếc búa được nghi phạm khai dùng để gây án - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Đến chiều 1/2, người dân phát hiện thi thể này và trình báo công an. Công an xác định nạn nhân có vết thương vỡ sọ trên đầu do hung khí gây ra nên xác định đây là án giết người và vứt xác phi tang.

Sau khi xác định được nạn nhân là E.V, công an đã đến kiểm tra phòng trọ E.V lưu trú trong con hẻm ở khu phố 1, phường Hàm Tiến và phát hiện vệt chất màu nâu đỏ (giống máu) đã khô, chảy dưới nền đường vào phòng trọ nạn nhân.

Sau đó, công an tiến hình trích xuất camera quanh khu vực và chân tướng nghi phạm dần lộ diện. Công an cũng đã thu giữ phương tiện đối tượng dùng để chở thi thể nạn nhân đi phi tang. Đồng thời, đưa ra các chứng cứ khoa học hình sự khiến nghi phạm không thể chối cãi.