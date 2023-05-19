Thêm một người phụ nữ bị tiêm chất lạ vào ngực, gây ổ dịch ở tuyến vú

Đời sống 19/05/2023 15:59

Gần đây, Viện thẩm mỹ nổi tiếng tại Hà Nội bị nghi là đã tiếp tục tiêm chất lạ vào ngực khách hàng, dẫn đến xuất hiện ổ dịch ở tuyến vú.

Dẫn nguồn tin từ báo Lao Động, sau khi liên tục xem các diễn viên nổi tiếng quảng cáo nâng ngực "không chạm", chị N.H.Â. (28, Hà Nội) đã tìm hiểu về dịch vụ nâng ngực không phẫu thuật tại Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin. Tuy nhiên, sau quá trình câu dẫn, chèo kéo với mức giá ưu đãi, chị Â. phải nhập viện sau đó vì vòng 1 không được cải thiện và xuất hiện ổ dịch ở tuyến vú. 

Cụ thể, chị Â. đã đến địa chỉ 93 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội để làm đẹp vòng 1. Tại đây, chị gặp một người tự xưng bác sĩ và tư vấn thăm khám vòng 1 cho chị. Sau quá trình "sờ sờ nắn nắn", người này nói rằng vòng 1 của Â. phải làm một lần để đẹp ngay và báo giá từ 60-120 triệu đồng.

Sau khi chị tỏ ý không đủ tiền, người này giảm giá xuống còn 65 triệu đồng rồi nói sẽ xin bác sĩ mã giảm giá xuống còn 60 triệu đồng. Đồng thời, chèo kéo chị nếu để ngày hôm sau thì sẽ không còn giá ưu đãi.

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Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin sô 93 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh: báo Lao Động

 

Do nhẹ dạ cả tin và thấy có nhiều người nổi tiếng quảng cáo, chị Â. đã đồng ý phẫu thuật với giá 60 triệu đồng. Tuy nhiên, khi vào phòng phẫu thuật, người tự xưng là bác sĩ này lại chèo kéo chị thêm 30 triệu đồng để chửa dứt tình trạng phì đại tuyến ngực. Sau một lúc trả giá qua lại, người này đã giảm cho chị còn 20tr. Tổng chi phí làm dịch vụ của Â. tại Wonjin là 80 triệu đồng.

Theo lời chị Â., khi tiến hành làm đẹp, họ đã bịt kín 2 mắt chị lại và tiêm chất lạ vào người nhưng lại lấp liếm là "điểm tê để làm không bị đau".

Nhưng bộ ngực sau khi làm không có sự thay đổi. Thay vào đó là chi chít các vết kim tiêm và bầm tím trên ngực. Khoảng 2 tuần sau, chị bắt đầu thấy nổi cục bất thường trên ngực, ngay tại vết tiêm và có dấu hiệu đau nhức.

Ngay lập tức, chị đến bệnh Bệnh viện E, bác sĩ đã siêu âm vòng 1 và phát hiện những ổ dịch bất thường xung quanh mô tuyến vú. Thế nhưng sau khi xét nghiệm, không xác định được chất dịch đó là gì và thấy có dấu hiệu viêm. Hiện Â. đang uống kháng sinh để điều trị và tiếp tục khám lại để phát hiện biến chứng nếu có. Đồng thời, nơi đây còn tìm đủ mọi cách để hoãn việc hoàn tiền cho chị.

Thêm một người phụ nữ bị tiêm chất lạ vào ngực, gây ổ dịch ở tuyến vú - Ảnh 2
Một số quảng cáo nâng ngực, nâng mũi tại cơ sở thẩm mỹ Wonjin trá hình - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam

Về thông tin này, bác sĩ Cao Ngọc Duy, khoa Hàm mặt Bệnh viện đa khoa Đức Giang cho biết, hiện nay không có bất kể một máy móc nào có thể khiến tăng sinh nhu mô tuyến vú. Việc “Ứng dụng siêu công nghệ tái cấu trúc vòng 1 Hipo Lipid” của thẩm mỹ viện này chỉ là động tác để che lấp đi việc tiêm chất làm đầy (filler) vào vòng 1.

Đồng vụ việc về Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin, theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam, qua điều tra của phóng viên cho thấy thực chất "Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin" chỉ là một cơ sở spa, chỉ được phép thực hiện các dịch vụ chăm sóc da.

Cơ sở spa tự xưng "Viện thẩm mỹ quốc tế Wonjin" không phải thẩm mỹ viện, không phải cơ sở khám chữa bệnh, không được cấp phép. Cơ sở này còn sử dụng nhiều chiêu thức để kinh doanh thẩm mỹ trá hình. Cụ thể, địa chỉ thì ở 93 Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội nhưng thực chất trụ sở đăng ký phòng khám nha khoa Wonjin chuyên khoa răng hàm mặt, không hề có bất cứ phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ nào được cấp phép tại đây.

Bên cạnh đó, cơ sở này còn vi phạm nghiêm trọng Luật Quảng cáo, theo quy định về các hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo theo Điều 8 Luật Quảng cáo 2012. 

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