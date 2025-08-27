Tập đua thuyền trên sông Kiến Giang, một tay bơi bất ngờ ngất xỉu rồi tử vong

Ngày 26-8, UBND xã Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị) xác nhận vừa xảy ra vụ một người tập đua thuyền tử vong trên sông Kiến Giang qua địa bàn xã này.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h chiều ngày 26/8. Thời điểm trên, ông P.T.H. (trú thôn Tân Lệ, xã Lệ Thủy) đang tham gia tập luyện để chuẩn bị cho giải đua thuyền trên sông Kiến Giang cùng các vận động viên khác.

Khi đến đoạn sông thuộc thôn Lộc Thượng, ông H. bất ngờ ngất xỉu.

Các vận động viên trên thuyền nhanh chóng đưa ông H. đi cấp cứu, nhưng ông H. đã không qua khỏi.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh nguyên nhân tử vong của ông H.. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Một tháng qua, nhiều đội đua thuyền ở Lệ Thủy đã đổ về sông Kiến Giang tập luyện để chuẩn bị cho giải đua thuyền truyền thống - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, giải đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang đã được tổ chức hàng chục năm qua. Mỗi thôn khi đến giải này đều tổ chức một đội đua thuyền rất mạnh để thi với các thôn khác.

Trước khi giải đua thuyền diễn ra khoảng một tháng, các đội đua hằng ngày đã tụ tập về sông Kiến Giang để tập luyện.

Nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố vận động viên bất ngờ tử vong khi tập luyện.

 

