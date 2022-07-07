Theo Sở Y tế TP.HCM, ngành y tế thành phố đã sẵn sàng các kịch bản để thu dung điều trị các trường hợp F0 trong thời gian tới. Đồng thời, Sở Y tế yêu cầu các quận, huyện cũng phải có kế hoạch sẵn sàng mở lại BV dã chiến trong trường hợp F0 tăng cao trở lại.

Thời gian vừa qua, Bộ Y tế đã công bố biến thể phụ BA.5 đã xuất hiện tại Việt Nam và ghi nhận số ca mắc mới bắt đầu có dấu hiệu tăng và số ca nặng cũng bắt đầu có dấu hiệu tăng nhẹ. Ngày 4/7, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh cũng đã công bố phát hiện 2 mẫu dương với biến thể phụ BA.4 (tại Phường Thạnh Mỹ Lợi – TP. Thủ Đức) và 1 mẫu dương với biến thể BA.5 (tại xã Tân Phú Trung – Củ Chi), tất cả các mẫu dương này đều từ nguồn giám sát ngẫu nhiên qua hệ thống giám sát định kỳ liên tục của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố.

Đồng thời Hệ thống giám sát dịch của Ngành Y tế Thành phố cũng cho thấy số ca mắc mới có xu hướng tăng nhẹ trong 3 tuần gần đây, có ngày có trên 50 ca mắc mới (trước đây số ca mắc mới đã giảm sâu dưới 30 ca mắc mới/ngày), mặc dù số ca nhập viện và số ca nặng chưa có dấu hiệu tăng rõ. Ngành y tế thành phố đã sẵn sàng các kịch bản để thu dung điều trị các trường hợp F0 trong thời gian tới. Việc quản lý F0 tại nhà do trạm y tế phường, xã, thị trấn đảm trách với sự trợ giúp của các công cụ chuyển đổi số. Tiếp tục tập trung chủ yếu vào việc quản lý và chăm sóc những người thuộc nhóm nguy cơ.

Tất cả các BV trên địa bàn TP.HCM hiện nay đều thực hiện đồng thời 2 chức năng, vừa khám, chữa bệnh thông thường vừa điều trị người mắc COVID-19 có các bệnh lý cấp/mạn tính hoặc bệnh lý nền kèm theo tại các khoa/đơn vị điều trị COVID-19. BV Bệnh nhiệt đới, BV Nhi đồng 1, BV Nhi đồng 2 và BV Nhi đồng TP (cùng với các BV trung ương trên địa bàn TP.HCM như Chợ Rẫy, Thống Nhất, Quân y 175) là các BV tuyến cuối về điều trị COVID-19. BV dã chiến 3 tầng số 13 với 1000 giường hiện tạm ngưng nhận bệnh nhân, phân công cho BV Bệnh nhiệt đới phụ trách, sẵn sàng kích hoạt lại khi cần thiết. Ngoài ra các quận, huyện trên địa bàn thành phố cũng phải có kế hoạch sẵn sàng mở lại BV dã chiến trong trường hợp F0 tăng cao trở lại. Quan trọng hơn hết là các biện pháp dự phòng COVID-19. Cần tuân thủ vấn đề mang khẩu trang và khử khuẩn khi đến nơi công cộng đồng thời với tăng cường tiêm vac xin. Bên cạnh đó, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu cần tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi nhắc lại (mũi 3 và mũi 4) theo đúng tinh thần của chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Trong đó, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông về lợi ích của tiêm vắc xin đến từng hộ gia đình, Ngành Y tế luôn sẵn sàng tổ chức các điểm tiêm trong cộng đồng, trong bệnh viện, trong nhà máy, trong trường học,... và nhất là tổ chức các đội tiêm lưu động, tiêm tại nhà cho người thuộc nhóm nguy cơ như người cao tuổi, người mắc bệnh nền gặp khó khăn trong đi lại.

Việt Nam nhảy vọt trong bảng xếp hạng chỉ số phục hồi hậu Covid-19 của Nikkei Việt Nam và Philippines đã ghi nhận những bước tiến lớn trong bảng đánh giá Chỉ số phục hồi hậu đại dịch Covid-19 của Nikkei cho tháng 5. Cả hai nước đều đã nỗ lực giảm bớt các hạn chế phòng dịch và số ca lây nhiễm cũng chỉ ở mức thấp.

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