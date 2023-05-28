Sau vụ nhân viên đánh du khách ở Nha Trang: Quán hải sản bị hủy hàng loạt đơn hàng, thiệt hại nặng nề

Đời sống 28/05/2023 19:22

Sau khi vụ nhân viên đánh du khách xảy ra, chủ quán hải sản cho biết tình hình kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lượng khách vào đây ít và nhiều khách hủy đơn hàng.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 28/5, ông Trần Văn Phúc - chủ quán Tám Mẹo, địa chỉ 40 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - cho biết, từ khi sự việc nhân viên đánh du khách xảy ra, lượng khách đi vào ít đi.

Theo ông Phúc, sự việc đánh du khách xảy ra ngày 22/5 thì đến ngày 23/5 khách đặt bàn tại đây đã hủy đi 7 bàn. Chưa dừng lại ở đó, liên tục mấy ngày gần đây mỗi ngày khách điện thoại đặt rồi hủy, trung bình hủy từ 5-6 bàn, thiệt hại từ 3-4 triệu đồng/ngày, thiệt hại không hề nhỏ.

Sau vụ nhân viên đánh du khách ở Nha Trang: Quán hải sản bị hủy hàng loạt đơn hàng, thiệt hại nặng nề - Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ việc giữa nhân viên quán và du khách - Ảnh: Báo Dân Việt

Vị chủ quán Tám Mẹo cho rằng, việc chị L.T.A.T. (tỉnh Lâm Đồng) đăng trên mạng xã hội một số thông tin chưa chính xác như: Có 8-9 người đánh chồng chị là chưa chính xác, thực tế chỉ có 3 - 4 nhân viên đánh.

Ngoài ra, phía chị T. thông tin xe của chồng chị gặp sự cố quay lại thì bị đánh, tuy nhiên ông Phúc thông tin qua trích xuất camera thì xe của chồng chị T. không gặp sự cố mà đang chạy qua quán rồi bị nhân viên đánh.

Về phía nhân viên đánh du khách, ông Phúc đề nghị cơ quan xử lý nghiêm, quan điểm quán không bao che và không đồng tình với việc làm của nhân viên trên. Còn riêng phần chị L.T.A.T., ông yêu cầu chị cần xuống Nha Trang để cùng giải quyết vụ việc có sự chứng kiến của báo chí, công an và chính quyền địa phương. Ông đề nghị chị T. cần đính chính thông tin, xin lỗi chứ không yêu cầu bồi thường. 

Dẫn tin từ báo Lao động, ngày 25/5, Công an TP. Nha Trang đã triệu tập 4 nhân viên của quán hải sản Tám Mẹo lên làm việc sau khi những người này có hành vi hành hung du khách. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện tố cáo của du khách tên L.T.A.T. phản ánh việc chồng chị bị nhân viên quán hải sản Tám Mẹo đánh hội đồng.

Qua xác minh, công an thông tin sự việc vào khoảng 14h chiều 22/5, vợ chồng chị T. cùng con trai từ Đà Lạt đi du lịch Nha Trang bằng xe máy. Khi đến gần quán hải sản trên thì xe máy bị hỏng nên người chồng đi tìm chỗ sửa xe. Lúc này, một số nhân viên của quán ăn xông ra đường chặn xe và đánh làm chồng chị T. bị thương.

Tại cơ quan công an, 4 nhân viên của quán đã thừa nhận hành vi đánh người. Lý do là vì trước đó có một nhóm thanh niên chạy xe máy nẹt pô gây ồn ào, tưởng chồng chị T. cũng nằm trong nhóm đó nên đã có hành vi tấn công.

Sau vụ nhân viên đánh du khách ở Nha Trang: Quán hải sản bị hủy hàng loạt đơn hàng, thiệt hại nặng nề - Ảnh 2
Công an làm việc với các đối tượng đánh người - Ảnh: Báo Khánh Hòa

Ông Trần Văn Phúc – Chủ quán hải sản Tám Mẹo nhận sự việc nhân viên quán hải sản đã đánh du khách là sai.

Giải thích thêm về sự việc ngày 22/5 vừa rồi, ông Phúc cho biết, trước đó, nhóm du khách Đà Lạt này đi xe máy rồi có hành vi nẹt pô. Dù nhân viên đã góp ý nhưng nhóm du khách không hợp tác. Vì không giữ được bình tĩnh, có một nhân viên đã dùng tay đánh du khách.

"Sự việc xảy ra khi tôi không có mặt ở quán. Tôi cũng không ủng hộ việc đánh du khách. Người nhân viên đánh du khách sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật" - ông Trần Văn Phúc thông tin thêm.

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