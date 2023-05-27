Thông tin mới vụ nữ sinh đánh và làm nhục bạn trong nhà vệ sinh: Không xử lý hình sự

Xã hội 27/05/2023 13:54

Cơ quan công an đã tiến hành xác minh, thu thập các thông tin, tài liệu, làm rõ hành vi vi phạm của các nữ sinh tham gia đánh, làm nhục bạn trong nhà vệ sinh và đã có kết quả xử lý.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 27/5, UBND huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã có kết luận xử lý vụ học sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh Trường THCS thị trấn Gio Linh rồi quay video đăng lên mạng xã hội.

Theo kết luận, sau khi phát hiện sự việc, Công an thị trấn Gio Linh phối hợp với Đội điều tra Hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Gio Linh xác minh, thu thập các tài liệu để làm rõ hành vi vi phạm của các nữ sinh.

Sau khi gia đình của nữ sinh H.T.N (nữ sinh bị đánh, học lớp 8E Trường THCS thị trấn Gio Linh) có đơn yêu cầu giám định thương tích, cơ quan chức năng ra quyết định trưng cầu giám định. Kết quả xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương của H.T.N là 0%. Công an huyện Gio Linh mời các bên liên quan để giải quyết vụ việc.

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Nữ sinh bị bạn bắt quỳ gối rồi túm tóc, tát, đá tới tấp trong nhà vệ sinh của trường THCS - Ảnh: VTC News

Gia đình của các nữ sinh tham gia đánh H.T.N nhận lỗi và đưa ra lời đề nghị bồi thường 20 triệu đồng. Gia đình nữ sinh H.T.N chấp nhận lời xin lỗi, đồng ý nhận số tiền trên và các bên cùng thống nhất giải quyết vụ việc bằng hình thức dân sự.

Bên cạnh đó, Công an thị trấn Gio Linh cũng ban hành quyết định xử phạt cảnh cáo đối với nữ sinh N.T.Q.T (15 tuổi, lớp 10B Trường THCS thị trấn Gio Linh) về hành vi Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và Có hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác.

Đối với N.T.T.N và T.Đ.Q.C (cùng học lớp 10B Trường THCS thị trấn Gio Linh), cơ quan chức năng không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì tại thời điểm vi phạm hai học sinh chưa đủ 14 tuổi. Cơ quan công an mời gia đình và các học sinh lên nhắc nhở trực tiếp, viết cam kết không tái phạm, giao cho gia đình phối hợp với nhà trường, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể giáo dục.

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Gia đình nữ sinh H.T.N chấp nhận lời xin lỗi, đồng ý nhận số tiền trên và các bên cùng thống nhất giải quyết vụ việc bằng hình thức dân sự - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Đối với nhóm nữ sinh chứng kiến vụ việc nhưng không trình báo, cơ quan công an giáo dục, nhắc nhở và yêu cầu cam đoan, cam kết không tái phạm.

Công an cũng thông báo kết quả vụ việc cho Trường THCS thị trấn Gio Linh và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Gio Linh, đề nghị các cơ sở giáo dục xử lý, kỷ luật nghiêm các học sinh vi phạm. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên tổng phụ trách đội, 2 giáo viên chủ nhiệm liên quan cũng viết bản tường trình, kiểm điểm cụ thể trách nhiệm của cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, quản lý học sinh trước hội đồng sư phạm nhà trường. Trường THCS thị trấn Gio Linh đã cử giáo viên thường xuyên liên hệ với gia đình học sinh H.T.N (học sinh bị đánh) để thăm hỏi, động viên nhằm giúp em ổn định tinh thần, sớm trở lại trường học. Đồng thời, nhà trường cũng phân công giáo viên dạy bù, hỗ trợ để em H.T.N học kịp các bạn, hoàn thành các bài kiểm tra học kỳ theo quy định.

Theo thông tin trước đó từ báo Tiền Phong, vào chiều 24/4, học sinh lớp 8E Trường THCS thị trấn Gio Linh học tiết 1,2 môn Vật lý và tiết 04, 05 môn Tin học tại trường. Do có mâu thuẫn từ trước, H.T.N (lớp 8E, Trường THCS Thị trấn Gio Linh) bị 4 nữ sinh cùng trường, học lớp 8C là: N.T.T.N, H.T.N, L.N.B.T, T.Đ.Q.C; 2 nữ sinh N.T.Q.Tr (lớp 10B) và N.T.N.Q (lớp 10C) thuộc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Gio Linh - đưa vào nhà vệ sinh.

Thông tin mới vụ nữ sinh đánh và làm nhục bạn trong nhà vệ sinh: Không xử lý hình sự - Ảnh 3
Nữ sinh bị các bạn đánh, làm nhục - Ảnh: Báo Tiền phong

Tại nhà vệ sinh, H.T.N bị đánh đập, làm nhục trong nhiều phút rồi quay lại video. Vào ngày 25/4, các đoạn video có nội dung bạo lực đã bị phát tán trên mạng xã hội, gây nhiều bức xúc đối với người xem trước cảnh 1 bé gái nhỏ nhắn bị nhiều nữ sinh khác đấm, đá xé áo…

Sau khi sự việc xảy ra, các trường học liên quan đã thi hành kỷ luật các học sinh, bằng hình thức tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định. Các trường cũng căn cứ vào hình thức kỷ luật để xếp loại hạnh kiểm của các học sinh vi phạm trong năm học 2022-2023; xây dựng kế hoạch, phân công giáo viên theo dõi, bồi dưỡng và rèn luyện cho các em trong dịp hè đối với các học sinh có hạnh kiểm yếu.

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