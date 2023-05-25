Thông tin MỚI trong vụ '8, 9 nhân viên' quán hải sản đánh du khách

Đời sống 25/05/2023 19:15

Để làm rõ hành vi đánh một nam du khách, Công an Thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đã triệu tập những nhân viên quán hải sản T.M.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Trí, về vụ du khách tố bị nhân viên quán hải sản T.M. (đường Trần Phú, TP Nha Trang) hành hung, ngày 25/5/2023, Công an Thành phố Nha Trang xác nhận đã triệu tập 4 nhân viên của quán đến cơ quan Công an để làm rõ vụ việc trên.

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Triệu tập 4 nhân viên của quán T.M. đến cơ quan Công an để làm rõ vụ việc trên - Ảnh: báo Dân Trí

Theo điều tra ban đầu, 4 nhân viên quán hải sản T.M. thừa nhận đã đánh nhầm người. Cụ thể, trước khi xảy ra vụ việc đã xuất hiện một nhóm nam, nữ thanh niên đi xe máy nẹt pô chạy trước quán T.M. Nhân viên của quán đã ra đề nghị đừng làm ồn, nhưng nhóm người này vẫn tiếp tục nẹt pô to hơn. Vì quá bực tức, nhân viên của quán T.M. chặn được một người và đánh tới tấp vì tưởng người này nằm trong nhóm nẹt pô trước đó.

Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Nha Trang đang củng cố hồ sơ, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.

Dẫn nguồn tin từ báo Người Lao Động, sáng 23/5/2023, lực lượng chức năng Nha Trang đã xác nhận có vụ hành hung du khách ở quán hải sản. 

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Chồng bà T. với nhiều vết thương - Ảnh: báo Người Lao Động

Theo đó, bà L.A.T. đã đăng lên Facebook "tố cáo" chồng bà bị nhân viên quán hải sản đánh vô cớ. Thời điểm đi ngang qua quán, chồng bà bị một nhóm 8-9 nhân viên quán này xông ra đánh tới tấp. Chồng của chị khách này đã bị đánh vào đầu, mặt và lưng, chảy máu mũi, trán, môi và tụ máu trong mắt. Phía cơ quan cũng trích xuất camera để làm rõ vụ việc.

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