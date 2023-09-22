Rùng mình trước lời kể của người phát hiện thi thể nữ giới, giống nghi can bắt cóc bé gái ‘Có thể nạn nhân đã nhảy từ cầu Đuống’

Đời sống 22/09/2023 14:41

Khoảng 18h50 ngày 21/9, lực lượng chức năng vớt được thi thể một phụ nữ, nhận định có thể là nghi phạm bắt cóc bé 2 tuổi ở Hà Nội. Thi thể được phát hiện khi ông Nguyễn Văn Mạch (61 tuổi, huyện Gia Lâm) chở đoàn kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy đi dọc sông Đuống. 

Theo báo Dân Trí đưa tin, chiều 21/9, người dân và lực lượng chức năng phát hiện thi thể nữ giới nổi lập lờ trên sông Đuống (huyện Gia Lâm, Hà Nội) với nhiều đặc điểm nhận dạng trùng khớp với Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, quê Tân Yên, Bắc Giang) - nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái H.T. (2 tuổi, trú huyện Gia Lâm).

Là người đầu tiên phát hiện thi thể nổi trên sông Đuống, ông Nguyễn Văn Mạch (61 tuổi, trú thôn Trung, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm) kể lại: Khoảng 16h chiều qua (21/9), ông nhận được lời đề nghị giúp đỡ của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) về việc đưa thuyền chở lực lượng chức năng đi dọc sông Đuống để kiểm tra công tác PCCC hai bên sông.

Rùng mình trước lời kể của người phát hiện thi thể nữ giới, giống nghi can bắt cóc bé gái ‘Có thể nạn nhân đã nhảy từ cầu Đuống’ - Ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Mạch (61 tuổi, trú thôn Trung, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm), người phát hiện thi thể nữ giới, giống nghi can bắt cóc bé gái. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Trên thuyền có 4 người gồm ông Mạch (chủ thuyền), hai Cảnh sát PCCC và một công an xã Dương Hà.

Theo đó ông Mạch phát hiện một thi thể nằm úp, nổi lập lờ cách mặt nước khoảng 15cm nên nhanh chóng báo những người trên thuyền. "Với gần 40 năm sông nước và từng vớt gần 100 xác chết nên chỉ cần nhìn qua mặt sông là tôi phát hiện ra thi thể. 

Lúc đó, thi thể chỉ nổi lưng, tóc xõa nên tôi nghĩ là con trai, sau đó mới xác định nữ giới", ông Mạch kể và cho biết thời điểm phát hiện thi thể nổi cách thuyền 15m và cách bờ khoảng 50m.

Rùng mình trước lời kể của người phát hiện thi thể nữ giới, giống nghi can bắt cóc bé gái ‘Có thể nạn nhân đã nhảy từ cầu Đuống’ - Ảnh 2
Con đường dẫn vào nơi thi thể được đưa lên bờ và khám nghiệm tử thi. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Lúc này, một nam thanh niên mặc áo phao bơi cách thi thể chỉ khoảng 2-3m nhưng không nhận ra vì nước sông đục và thi thể nổi lập lờ. "Thấy cậu thanh niên bơi gần đến thi thể, tôi phải hô có người chết đấy cậu ấy mới biết để bơi vào bờ", ông Mạch nói.

Đến 18h cùng ngày, thi thể trên được ông Mạch và lực lượng chức năng đưa lên bờ, cách vị trí phát hiện ban đầu khoảng 400m. Khi được người dân, lực lượng chức năng cho xem hình ảnh căn cước công dân của Giáp Thị Huyền Trang, ông Mạch nhận định thi thể mà mình phát hiện giống Trang 95%. Song để khẳng định chắc chắn phải đợi kết luận, giám định pháp y của công an. 

Quan sát ban đầu, ông Mạch cho biết thi thể cao khoảng 1m55, cắt tóc ngắn, mặt tròn.

Rùng mình trước lời kể của người phát hiện thi thể nữ giới, giống nghi can bắt cóc bé gái ‘Có thể nạn nhân đã nhảy từ cầu Đuống’ - Ảnh 3
"Có thể nạn nhân đã nhảy từ cầu Đuống nên xác trôi về khu vực cầu Phù Đổng", ông Mạch nhận định. Ảnh: VietNamNet. 

"Có thể nạn nhân đã nhảy từ cầu Đuống nên xác trôi về khu vực cầu Phù Đổng", ông Mạch nhận định.

Ông V.H., quản lý bãi vật liệu xây dựng sát mép sông Đuống cho biết, khoảng 18h chiều qua, các cơ quan chức năng đưa một thi thể nữ giới từ sông Đuống lên bãi vật liệu do ông quản lý.

Khoảng 20h cùng ngày, công an bắt đầu khám nghiệm tử thi và kết thúc vào 23h.

"Khi công an làm việc, người nhà nạn nhân đến và nhận dạng. Sau đó, nhiều người bàn tán tôi mới biết thi thể này có thể là bị can trong vụ bắt cóc, sát hại bé gái ở Gia Lâm", ông H. chia sẻ.

Như VietNamNet đưa tin trước đó, Khoảng 18h50 ngày 21/9, lực lượng chức năng vớt được thi thể một phụ nữ, nhận định có thể là nghi phạm bắt cóc bé 2 tuổi ở Hà Nội.

Rùng mình trước lời kể của người phát hiện thi thể nữ giới, giống nghi can bắt cóc bé gái ‘Có thể nạn nhân đã nhảy từ cầu Đuống’ - Ảnh 4
Thi thể nữ giới được tìm thấy khoảng 18h50 ngày 21/9. Ảnh: VOV. 

Cũng theo nguồn tin trên, khu vực lực lượng chức năng phát hiện thi thể người phụ nữ là trên dòng sông Đuống, đoạn qua cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Hiện, các lực lượng chức năng đang làm thủ tục pháp lý để xác minh người phụ nữ này có phải là nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang hay không.

Một lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) cũng xác nhận thông tin vừa phát hiện thi thể người phụ nữ. Tuy nhiên, theo lãnh đạo huyện này, thi thể có phải là nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang hay không phải chờ cơ quan công an điều tra, công bố.

Rùng mình trước lời kể của người phát hiện thi thể nữ giới, giống nghi can bắt cóc bé gái ‘Có thể nạn nhân đã nhảy từ cầu Đuống’ - Ảnh 5
Chân dung Giáp Thị Huyền Trang, nghi phạm trong vụ bắt cóc bé gái 2 tuổi ở Hà Nội. Ảnh: VTC News. 

Trong sáng nay ngày 22/9, ông Trần Công Việt, Chủ tịch UBND xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, tối 21/9, lực lượng của Công an Hà Nội về địa phương đưa bà L. (mẹ nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang) đi xét nghiệm ADN và đang chờ kết quả. 

Chính thức khởi tố bị can tội Giết người đối với nữ giúp việc bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội

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Ngày 22/9, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang để điều tra về tội giết người đối với bé gái 2 tuổi tại một khu đô thị lớn ở Hà Nội. 

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