Rò rỉ khí gas gây cháy ở bếp ăn trường mầm non, khẩn cấp sơ tán 218 học sinh

Chiều 21/4, lãnh đạo UBND xã Thụy Thanh (huyện Thái Thụy, Thái Bình) xác nhận, có vụ cháy nhỏ tại khu vực bếp ăn Trường mầm non xã Thụy Thanh.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 8h30 sáng ngày 21/4, tại khu vực bếp ăn Trường mầm non xã bất ngờ bị rò rỉ khí gas, sau đó, xảy ra hỏa hoạn.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ việc khiến 1 số vật dụng trong bếp hư hỏng, thiệt hại khoảng 15 triệu đồng, không có thiệt hại về người.

Phát hiện vụ việc, giáo viên trường nhanh chóng sơ tán 218 học sinh ra ngoài, đồng thời sử dụng các thiết bị phòng cháy sẵn có dập lửa.

Hiện trường xảy ra vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, sáng 21/4, một lãnh đạo Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thái Bình cho biết vụ việc gây ra hỏa hoạn nhỏ, cháy một số vật dụng ở khu vực bếp ăn. Rất may không có thiệt hại về người, cả cô trò đều an toàn.

Trường mầm non xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy nơi xảy ra rò rỉ bình gas gây hỏa hoạn - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Theo cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, một số cháu quay trở lại trường tiếp tục học, một số gia đình đến đón con, cháu về; thông tin nổ bình gas gây cháy ở Trường mầm non xã Thụy Thanh được đăng tải trên mạng xã hội là không chính xác.

Lời khai bất ngờ của nam sinh tông tử vong nữ công nhân môi trường ở Hà Nội rồi bỏ trốn Chiều 21/4, các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ, bắt giữ nam tài xế xe máy đâm tử vong nữ công nhân môi trường đang làm việc tại khu vực đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, thuộc phường Láng Thượng, quận Đống Đa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-ri-khi-gas-gay-chay-o-bep-an-truong-mam-non-khan-cap-so-tan-218-hoc-sinh-728201.html