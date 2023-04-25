Phát hiện thi thể học sinh lớp 5 dưới kênh, gia đình đau đớn nhận tin

Đời sống 25/04/2023 10:24

Sáng 25/4, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tìm thấy thi thể học sinh lớp 5 tử vong tại kênh tối qua

Theo thông tin từ báo Thanh Hóa, vào khoảng 18h10 ngày 24/4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh nhận được tin báo từ Công an huyện Đông Sơn về trường hợp bé trai học lớp 5 bị đuối nước tại kênh Bắc, khu phố Hàm Hạ, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơng, chưa xác định được vị trí nạn nhân.

Phát hiện thi thể học sinh lớp 5 dưới kênh, gia đình đau đớn nhận tin - Ảnh 1

Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nỗ lực tìm kiếm tung tích nạn nhân - 

Ảnh: Báo Thanh Hóa

Ngay khi nhận được tin báo, đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai lực lượng, phương tiện gồm xe cứu nạn cứu hộ, xuồng máy, các thiết bị lặn nhanh chóng đến hiện trường. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chưa xác định được vị trí nạn nhân mất tích.

Theo nguồn tin từ VietNamNet, đến 20h30 cùng ngày (24/4), lực lượng chức năng đã xác định được vị trí nạn nhân và đưa thi thể lên bờ.

Phát hiện thi thể học sinh lớp 5 dưới kênh, gia đình đau đớn nhận tin - Ảnh 2
Lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa thi thể bé trai lên bờ - Ảnh: VietNamNet

Cơ quan CA xác định nạn nhân là cháu L.T.T. (SN 2012), trú tại thôn Viên Khê 2, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn.

Cơ quan chức năng đã phối hợp làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

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