Đồng Tháp: Mưa to trên 50mm, sạt lở bờ sông cuốn 4 căn nhà xuống sông Tiền trong đêm

Đến khoảng 0 giờ cùng ngày, khu vực này tiếp tục sạt lở nghiêm trọng với đoạn dài khoảng 50m, sâu 30m, làm 4 căn nhà bị sụp xuống sông. Vị trí sạt lở cách bến phà An Long – Tân Quới khoảng 150m về thượng nguồn, ảnh hưởng trực tiếp đến 4 căn nhà nêu trên. Ngoài ra còn có khoảng 7 hộ khác bị ảnh hưởng.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM , khoảng 22 giờ 30 ngày 27/10, tại khu vực sông Tiền thuộc ấp Tân Quới, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp (đoạn từ bến đò An Long đến Bưu điện), ông Trần Văn Lum phát hiện bụi tre sau nhà bị sạt lở nên tri hô, người dân trong xóm nhanh chóng đến hỗ trợ di dời tài sản ra ngoài.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ , ngày 28/10, khu vực trung tâm phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp có mưa lớn từ khoảng 3h sáng kéo dài đến gần 10h cùng ngày chưa dứt.

Người dân và lực lượng tại chỗ đã kịp thời di dời tài sản ra ngoài trước khi nhà bị cuốn xuống sông. Chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại và theo dõi diễn biến sạt lở.

Thời điểm mưa lớn trùng với giờ đến trường của học sinh, một số tuyến đường bị ùn ứ giờ cao điểm phụ huynh đưa con đi học.

Ghi nhận tại chợ Cao Lãnh, các tiểu thương đội mưa bán hàng trong cảnh thưa vắng khách. Mặc dù có mưa lớn kéo dài, nhưng các tuyến đường không bị ngập sâu, việc lưu thông của người dân ít bị ảnh hưởng.

Khu vực trung tâm Cao Lãnh sáng nay mưa rất to. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp, nhiều nơi trong tỉnh có mưa to đến rất to. Trong đó khu vực có mưa lớn nhất nằm ở Tân Hồng khoảng 58,8mm; Cao Lãnh khoảng 78mm; Tháp Mười, Thanh Bình, Tam Nông, Hồng Ngự khoảng 40-53mm; Châu Thành khoảng 42mm; Tân Phước khoảng 32mm; Lấp Vò khoảng 19-20mm; Mỹ Tho 19mm.

Trong tuần mực nước cao nhất ngày tại khu vực đầu nguồn và nội đồng Tháp Mười biến đổi chậm trong mấy ngày đầu tuần, sau đó xuống dần, mực nước khu vực cuối nguồn đạt đỉnh triều trong mấy ngày đầu tuần, sau đó xuống dần đến cuối tuần.

Nhìn chung mực nước tại các nơi trong tỉnh ở mức cao hơn cùng kỳ năm 2024 khoảng từ 0,2 - 0,6m. Mực nước tại khu vực nội đồng Tháp Mười ở mức báo động 3; mực nước khu vực cuối nguồn vượt mức báo động cấp 3 khoảng từ 0,2 - 0,3m.

Dự báo mực nước cao nhất ngày 28/10 đo tại trạm Tân Châu trên sông Tiền mức 3,27m, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 0,84m; trạm Tràm Chim mức 2,72m, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 0,61m; trạm Sa Đéc mức 1,75m, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 0,15m.

Nhìn chung mực nước tại khu vực đầu nguồn tiếp tục xuống nhanh, mực nước khu vực nội đồng Tháp Mười xuống dần, mực nước khu vực cuối nguồn xuống nhanh trong những ngày tới rồi lên nhanh trở lại theo kỳ triều cường ngày 15/9 âm lịch.