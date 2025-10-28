Đồng Tháp: Mưa to trên 50mm, sạt lở bờ sông cuốn 4 căn nhà xuống sông Tiền trong đêm

Đời sống 28/10/2025 11:19

Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã phối hợp các lực lượng tại chỗ hỗ trợ cho người dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Còn 7 hộ trong khu vực bị ảnh hưởng có nguy cơ sạt lở cao.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, khoảng 22 giờ 30 ngày 27/10, tại khu vực sông Tiền thuộc ấp Tân Quới, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp (đoạn từ bến đò An Long đến Bưu điện), ông Trần Văn Lum phát hiện bụi tre sau nhà bị sạt lở nên tri hô, người dân trong xóm nhanh chóng đến hỗ trợ di dời tài sản ra ngoài.

Đồng Tháp: Mưa to trên 50mm, sạt lở bờ sông cuốn 4 căn nhà xuống sông Tiền trong đêm - Ảnh 1
Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Đến khoảng 0 giờ cùng ngày, khu vực này tiếp tục sạt lở nghiêm trọng với đoạn dài khoảng 50m, sâu 30m, làm 4 căn nhà bị sụp xuống sông. Vị trí sạt lở cách bến phà An Long – Tân Quới khoảng 150m về thượng nguồn, ảnh hưởng trực tiếp đến 4 căn nhà nêu trên. Ngoài ra còn có khoảng 7 hộ khác bị ảnh hưởng.

Đồng Tháp: Mưa to trên 50mm, sạt lở bờ sông cuốn 4 căn nhà xuống sông Tiền trong đêm - Ảnh 2
Vụ việc khiến 4 căn nhà bị sụp xuống sông và còn khoảng 7 hộ khác bị ảnh hưởng. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Người dân và lực lượng tại chỗ đã kịp thời di dời tài sản ra ngoài trước khi nhà bị cuốn xuống sông. Chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại và theo dõi diễn biến sạt lở.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, ngày 28/10, khu vực trung tâm phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp có mưa lớn từ khoảng 3h sáng kéo dài đến gần 10h cùng ngày chưa dứt.

Thời điểm mưa lớn trùng với giờ đến trường của học sinh, một số tuyến đường bị ùn ứ giờ cao điểm phụ huynh đưa con đi học.

Ghi nhận tại chợ Cao Lãnh, các tiểu thương đội mưa bán hàng trong cảnh thưa vắng khách. Mặc dù có mưa lớn kéo dài, nhưng các tuyến đường không bị ngập sâu, việc lưu thông của người dân ít bị ảnh hưởng.

Đồng Tháp: Mưa to trên 50mm, sạt lở bờ sông cuốn 4 căn nhà xuống sông Tiền trong đêm - Ảnh 3
Khu vực trung tâm Cao Lãnh sáng nay mưa rất to. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp, nhiều nơi trong tỉnh có mưa to đến rất to. Trong đó khu vực có mưa lớn nhất nằm ở Tân Hồng khoảng 58,8mm; Cao Lãnh khoảng 78mm; Tháp Mười, Thanh Bình, Tam Nông, Hồng Ngự khoảng 40-53mm; Châu Thành khoảng 42mm; Tân Phước khoảng 32mm; Lấp Vò khoảng 19-20mm; Mỹ Tho 19mm.

Trong tuần mực nước cao nhất ngày tại khu vực đầu nguồn và nội đồng Tháp Mười biến đổi chậm trong mấy ngày đầu tuần, sau đó xuống dần, mực nước khu vực cuối nguồn đạt đỉnh triều trong mấy ngày đầu tuần, sau đó xuống dần đến cuối tuần.

Nhìn chung mực nước tại các nơi trong tỉnh ở mức cao hơn cùng kỳ năm 2024 khoảng từ 0,2 - 0,6m. Mực nước tại khu vực nội đồng Tháp Mười ở mức báo động 3; mực nước khu vực cuối nguồn vượt mức báo động cấp 3 khoảng từ 0,2 - 0,3m.

Dự báo mực nước cao nhất ngày 28/10 đo tại trạm Tân Châu trên sông Tiền mức 3,27m, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 0,84m; trạm Tràm Chim mức 2,72m, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 0,61m; trạm Sa Đéc mức 1,75m, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 0,15m.

Nhìn chung mực nước tại khu vực đầu nguồn tiếp tục xuống nhanh, mực nước khu vực nội đồng Tháp Mười xuống dần, mực nước khu vực cuối nguồn xuống nhanh trong những ngày tới rồi lên nhanh trở lại theo kỳ triều cường ngày 15/9 âm lịch.

Căn nhà bị sạt lở sau cơn mưa lớn kéo dài ở TP.HCM, một phụ nữ mất tích

Căn nhà bị sạt lở sau cơn mưa lớn kéo dài ở TP.HCM, một phụ nữ mất tích

Căn nhà bị sạt lở trong đêm khi trời mưa lớn, lực lượng chức năng đang tìm kiếm một người lớn tuổi nghi bị nước cuốn mất tích.

Xem thêm
Từ khóa:   sạt lở nhà dân sạt lở ở Đồng Tháp tin mới

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (29/10-30/10), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (29/10-30/10), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Ăn hạt điều mỗi ngày có tốt không? Ăn bao nhiêu là đủ?

Ăn hạt điều mỗi ngày có tốt không? Ăn bao nhiêu là đủ?

Dinh dưỡng 2 giờ 5 phút trước
Đồng Tháp: Mưa to trên 50mm, sạt lở bờ sông cuốn 4 căn nhà xuống sông Tiền trong đêm

Đồng Tháp: Mưa to trên 50mm, sạt lở bờ sông cuốn 4 căn nhà xuống sông Tiền trong đêm

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Đồng Tháp: Kẻ cướp giật, tấn công 2 người để tẩu thoát bị bắt khi đang lẩn trốn ở tây Ninh

Đồng Tháp: Kẻ cướp giật, tấn công 2 người để tẩu thoát bị bắt khi đang lẩn trốn ở tây Ninh

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
3 con giáp 'trúng quả' trời cho đúng ngày mai (29/10), sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

3 con giáp 'trúng quả' trời cho đúng ngày mai (29/10), sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/10/2025: Vàng thế giới giảm hơn 140 USD, trong nước SJC về dưới 149 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/10/2025: Vàng thế giới giảm hơn 140 USD, trong nước SJC về dưới 149 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 40 phút trước
3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục sau ngày 28/10/2025

3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục sau ngày 28/10/2025

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Lưu Diệc Phi từng 'đổi đời' nhờ đóng cảnh nóng trong 'Đồng Tước Đài'

Lưu Diệc Phi từng 'đổi đời' nhờ đóng cảnh nóng trong 'Đồng Tước Đài'

Sao quốc tế 5 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/10/2025, 3 con giáp vô cùng giàu sang, công danh thăng tiến, Tài Lộc vượng phát, tình duyên viên mãn không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/10/2025, 3 con giáp vô cùng giàu sang, công danh thăng tiến, Tài Lộc vượng phát, tình duyên viên mãn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 28/10/2025, làm ăn phất lên phơi phới, tiền đẻ ra tiền, hái nhiều tài lộc, giàu có vô biên

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 28/10/2025, làm ăn phất lên phơi phới, tiền đẻ ra tiền, hái nhiều tài lộc, giàu có vô biên

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Tháp: Kẻ cướp giật, tấn công 2 người để tẩu thoát bị bắt khi đang lẩn trốn ở tây Ninh

Đồng Tháp: Kẻ cướp giật, tấn công 2 người để tẩu thoát bị bắt khi đang lẩn trốn ở tây Ninh

Giá vàng hôm nay, ngày 28/10/2025: Vàng thế giới giảm hơn 140 USD, trong nước SJC về dưới 149 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/10/2025: Vàng thế giới giảm hơn 140 USD, trong nước SJC về dưới 149 triệu đồng

Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong ở Hà Nội

Xót xa cả chục người khiêng quan tài vượt dòng nước lũ chảy xiết đi chôn cất

Xót xa cả chục người khiêng quan tài vượt dòng nước lũ chảy xiết đi chôn cất

Tìm kiếm cô gái nghi bị lũ cuốn mất tích ở Lâm Đồng

Tìm kiếm cô gái nghi bị lũ cuốn mất tích ở Lâm Đồng

Thấy chồng nhậu cùng phụ nữ khác, vợ mang dao rạch mặt tình địch

Thấy chồng nhậu cùng phụ nữ khác, vợ mang dao rạch mặt tình địch