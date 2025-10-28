3 con giáp 'trúng quả' trời cho đúng ngày mai (29/10), sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Tâm linh - Tử vi 28/10/2025 10:20

3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ.

Tuổi Ngọ

Sau hôm nay, người tuổi Ngọ có thể nhận được lòng tin của mọi người do có kinh nghiệm phong phú trong công việc. Nếu nắm bắt được thời cơ, sẽ có cơ hội thăng quan, tiến chức, giữ vị trí được nhiều người tôn trọng. Ngoài ra, bản mệnh có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với cả quý nhân và quý nhân sẽ sẵn sàng giúp đỡ con giáp này trong tương lai.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp may mắn cũng rất thuận lợi. Con giáp này vô cùng hạnh phúc mãn nguyện khi tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Mối quan hệ rất hài hòa, bạn và người ấy có sự chia sẻ, thông cảm và thấu hiểu nhau hơn.

3 con giáp 'trúng quả' trời cho đúng ngày mai (29/10), sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Với sự xuất hiện của cục diện Lục Hợp, người tuổi Thìn đang được may mắn đừng về phía mình, giúp bạn giải quyết êm xuôi rất nhiều khúc mắc trong công việc. Đặc biệt, những bản hợp đồng, thương vụ hợp tác bế tắc trước đó nay bỗng được khai thông, trở nên trơn tru hơn rất nhiều. Việc ký kết diễn ra nhanh hơn cả dự kiến của bạn.

May mắn cũng đến với con giáp này ở phương diện tình cảm. Người độc thân có cơ hội cải thiện tình trạng của mình. Nhân duyên vượng giúp bạn tìm được người tâm đầu ý hợp, người này không ai xa lạ mà chính là người bạn có quen biết, đôi bên có sự tin tưởng về nhau nên tình cảm manh nha rất nhanh.

3 con giáp 'trúng quả' trời cho đúng ngày mai (29/10), sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận khí của người tuổi Tỵ có nhiều điểm sáng. Đường công danh sự nghiệp, học hành thi cử của bản mệnh đều rất thuận lợi. Nếu con giáp này đang chờ kết quả thi cử thì có thể nhận được tin tốt lành. Đối với người kinh doanh, những bản hợp đồng, thương vụ hợp tác bế tắc trước đó nay bỗng được khai thông, trở nên trơn tru hơn rất nhiều.

Đây cũng là khoảng thời gian rất thích hợp để mưu đại sự hay tiến hành những kế hoạch quan trọng mà bạn ấp ủ đã từ lâu. Cát khí vượng thế này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Đặc biệt bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư sinh lời, kiếm thêm nguồn thu nhập cho mình. Biết đâu mạo hiểm sẽ giúp bạn có được thành quả bất ngờ.

 

3 con giáp 'trúng quả' trời cho đúng ngày mai (29/10), sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay, 3 con giáp 'rộng lòng béo tốt', bước ra ngoài gặp may, tha hồ hốt bạc vàng bày ra trước mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp 'rộng lòng béo tốt', bước ra ngoài gặp may, tha hồ hốt bạc vàng bày ra trước mắt

3 con giáp 'rộng lòng béo tốt', bước ra ngoài gặp may, tha hồ hốt bạc vàng bày ra trước mắt.

