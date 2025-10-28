3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục sau ngày 28/10/2025

Tâm linh - Tử vi 28/10/2025 09:30

3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có Cát Tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh giúp đỡ làm việc gì cũng trở nên thuận lợi vô cùng. Bạn với sự may mắn bản mệnh dễ đạt được những mục tiêu mà mình đề ra một cách dễ dàng. Do đó, con giáp may mắn này sẽ dễ dàng đạt được những đỉnh cao danh vọng mà mình mong muốn.

Bên cạnh đó, con đường nhân duyên tốt cùng các mối quan hệ giúp cho con giáp này có thêm nhiều cơ hội và kiếm tiền nhiều hơn trong thời gian tới. May mắn là người ấy không để cho con giáp này phải một mình chống đỡ khó khăn mà lúc nào cũng ở bên hỗ trợ, động viên, an ủi bản mệnh sớm vượt qua cơn hoạn nạn.

3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục sau ngày 28/10/2025 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ gặt hái được những kết quả từ những nỗ lực, cố gắng của mình suốt thời gian qua. Tuy nhiên đừng vì thế mà vội nghỉ ngơi và hài lòng với những gì mình có. Ngoài ra, việc kết nối, xây dựng mối quan hệ của con giáp này sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đây là cơ hội để con giáp này gần gũi hơn với mọi người và chia sẻ với họ những ý tưởng, kế hoạch của mình.

Hầu hết các kế hoạch, dự định đều diễn ra suôn sẻ. Đặc biệt việc ký kết hợp đồng kinh doanh dễ bề thành công, hợp tác phát triển êm xuôi, thu về khoản lợi nhuận đáng kể. Không lạ gì khi con giáp này sẽ được khen ngợi về sự giỏi giang, thông minh. Do đó, bạn hãy dồn tâm sức vào công việc, chớp lấy cơ hội của mình.

3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục sau ngày 28/10/2025 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi được Tam Hợp cục trợ vận nên khá may mắn, đặc biệt những người làm công chức, có công việc ổn định hoặc có thêm nghề tay trái. Bạn đi đâu làm ăn cũng có người giúp đỡ, gặp được những người tốt bụng, niềm nở, đặc biệt là những bạn đang ở nước ngoài làm ăn.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Hợi được tận hưởng thời gian hạnh phúc khi hai tâm hồn hòa hợp. Việc tìm kiếm được một đối tác phù hợp thực sự quan trọng, bởi điều đó giúp cho con giáp này có cơ hội chia sẻ những sở thích, mong muốn cá nhân một cách thoải mái nhất có thể.

 

3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục sau ngày 28/10/2025 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Qua đêm nay, 3 con giáp 'rộng lòng béo tốt', bước ra ngoài gặp may, tha hồ hốt bạc vàng bày ra trước mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp 'rộng lòng béo tốt', bước ra ngoài gặp may, tha hồ hốt bạc vàng bày ra trước mắt

3 con giáp 'rộng lòng béo tốt', bước ra ngoài gặp may, tha hồ hốt bạc vàng bày ra trước mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đồng Tháp: Kẻ cướp giật, tấn công 2 người để tẩu thoát bị bắt khi đang lẩn trốn ở tây Ninh

Đồng Tháp: Kẻ cướp giật, tấn công 2 người để tẩu thoát bị bắt khi đang lẩn trốn ở tây Ninh

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
3 con giáp 'trúng quả' trời cho đúng ngày mai (29/10), sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

3 con giáp 'trúng quả' trời cho đúng ngày mai (29/10), sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/10/2025: Vàng thế giới giảm hơn 140 USD, trong nước SJC về dưới 149 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/10/2025: Vàng thế giới giảm hơn 140 USD, trong nước SJC về dưới 149 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục sau ngày 28/10/2025

3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục sau ngày 28/10/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Lưu Diệc Phi từng 'đổi đời' nhờ đóng cảnh nóng trong 'Đồng Tước Đài'

Lưu Diệc Phi từng 'đổi đời' nhờ đóng cảnh nóng trong 'Đồng Tước Đài'

Sao quốc tế 3 giờ 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/10/2025, 3 con giáp vô cùng giàu sang, công danh thăng tiến, Tài Lộc vượng phát, tình duyên viên mãn không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/10/2025, 3 con giáp vô cùng giàu sang, công danh thăng tiến, Tài Lộc vượng phát, tình duyên viên mãn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 28/10/2025, làm ăn phất lên phơi phới, tiền đẻ ra tiền, hái nhiều tài lộc, giàu có vô biên

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 28/10/2025, làm ăn phất lên phơi phới, tiền đẻ ra tiền, hái nhiều tài lộc, giàu có vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp vượng đường Tài Lộc, thoát kiếp nợ nần, tha hồ hưởng hết phúc phần, được Thần Tài tặng cả núi vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp vượng đường Tài Lộc, thoát kiếp nợ nần, tha hồ hưởng hết phúc phần, được Thần Tài tặng cả núi vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù'

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Tư 29/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tử vi thứ Tư 29/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Chân dung nữ thực tập sinh Việt sát hại đồng hương ở Nhật

Chân dung nữ thực tập sinh Việt sát hại đồng hương ở Nhật

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (29/10-30/10), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (29/10-30/10), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

3 con giáp 'trúng quả' trời cho đúng ngày mai (29/10), sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

3 con giáp 'trúng quả' trời cho đúng ngày mai (29/10), sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/10/2025, 3 con giáp vô cùng giàu sang, công danh thăng tiến, Tài Lộc vượng phát, tình duyên viên mãn không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/10/2025, 3 con giáp vô cùng giàu sang, công danh thăng tiến, Tài Lộc vượng phát, tình duyên viên mãn không ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 28/10/2025, làm ăn phất lên phơi phới, tiền đẻ ra tiền, hái nhiều tài lộc, giàu có vô biên

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 28/10/2025, làm ăn phất lên phơi phới, tiền đẻ ra tiền, hái nhiều tài lộc, giàu có vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp vượng đường Tài Lộc, thoát kiếp nợ nần, tha hồ hưởng hết phúc phần, được Thần Tài tặng cả núi vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp vượng đường Tài Lộc, thoát kiếp nợ nần, tha hồ hưởng hết phúc phần, được Thần Tài tặng cả núi vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù'

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù'