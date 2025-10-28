Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 28/10/2025 06:45

Thứ Sáu 22/12/2023, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù'

Tuổi Dần

Đúng ngày mai, sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ tiến triển nhẹ nhàng, bản mệnh có thể hoàn thành tốt mọi việc được giao. Con giáp này có tinh thần hứng khởi, tràn đầy năng lượng để giải quyết mọi công việc. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh toàn tâm toàn ý tập trung cho sự nghiệp cá nhân.

Bên cạnh đó, vận trình tài lộc vượng phát, tin vui về tiền bạc sẽ đến với con giáp may mắn này. Nguồn thu dồi dào là cơ hội để bạn thực hiện những mong muốn và kế hoạch đã dự định từ lâu. Đặc biệt, công việc kinh doanh sẽ có những tiến triển vượt bậc, lợi nhuận theo đó cũng tăng lên gấp bội. 

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù' - Ảnh 1Đúng ngày mai, sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ tiến triển nhẹ nhàng, bản mệnh có thể hoàn thành tốt mọi việc được giao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có một ngày may mắn trong vận trình sự nghiệp, bản mệnh được quý nhân nâng đỡ nên gần như làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió và đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng được đánh giá cao và giao phó những trọng trách mới. Ngoài thu nhập chính thì con giáp này cũng có thêm thu nhập phụ từ việc làm thêm hoặc thưởng hoa hồng, doanh thu.

Vận trình tình duyên của con giáp này rất hanh thông, thuận lợi. Bạn và nửa kia của mình luôn dành hay ý đẹp cho nhau để thể hiện tình cảm và mong muốn gắn bó lâu dài với nhau. Người độc thân cũng có cơ hội chọn được người tâm đầu ý hợp.

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù' - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ sẽ có một ngày may mắn trong vận trình sự nghiệp, bản mệnh được quý nhân nâng đỡ nên gần như làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió và đạt kết quả tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ gặp khá nhiều may mắn trên phương diện công việc. Nhìn chung, con giáp này không phải tốn nhiều thời gian để tình toán, giải quyết công việc mà chỉ cần làm theo đúng kế hoạch thì sẽ gặt hái được thành quả. Những người thuộc con giáp tuổi này có thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ nên các khoản lương thưởng nhận được vô cùng hậu hĩnh. 

Vận trình tình duyên ngày càng thăng hoa, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đang đạt đến những bước tiến mới, cả hai vừa đồng điệu về tâm hồn vừa hòa thuận trong tất cả những suy nghĩ khác. Hai bạn cũng đang tận hưởng khoảng thời gian êm đẹp và hạnh phúc bên nhau.

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù' - Ảnh 3
Người tuổi Hợi sẽ gặp khá nhiều may mắn trên phương diện công việc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay, 3 con giáp 'rộng lòng béo tốt', bước ra ngoài gặp may, tha hồ hốt bạc vàng bày ra trước mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp 'rộng lòng béo tốt', bước ra ngoài gặp may, tha hồ hốt bạc vàng bày ra trước mắt

3 con giáp 'rộng lòng béo tốt', bước ra ngoài gặp may, tha hồ hốt bạc vàng bày ra trước mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi từng 'đổi đời' nhờ đóng cảnh nóng trong 'Đồng Tước Đài'

Lưu Diệc Phi từng 'đổi đời' nhờ đóng cảnh nóng trong 'Đồng Tước Đài'

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/10/2025, 3 con giáp vô cùng giàu sang, công danh thăng tiến, Tài Lộc vượng phát, tình duyên viên mãn không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/10/2025, 3 con giáp vô cùng giàu sang, công danh thăng tiến, Tài Lộc vượng phát, tình duyên viên mãn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 28/10/2025, làm ăn phất lên phơi phới, tiền đẻ ra tiền, hái nhiều tài lộc, giàu có vô biên

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 28/10/2025, làm ăn phất lên phơi phới, tiền đẻ ra tiền, hái nhiều tài lộc, giàu có vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp vượng đường Tài Lộc, thoát kiếp nợ nần, tha hồ hưởng hết phúc phần, được Thần Tài tặng cả núi vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp vượng đường Tài Lộc, thoát kiếp nợ nần, tha hồ hưởng hết phúc phần, được Thần Tài tặng cả núi vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù'

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Tử vi thứ Tư 29/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tử vi thứ Tư 29/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 28/10/2025, 3 con giáp Hồng Phúc tề tựu, tình tiền đỏ rực, có trong tay số ngân khố 'khủng', PHÚC khí tràn trề, ước gì được nấy

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 28/10/2025, 3 con giáp Hồng Phúc tề tựu, tình tiền đỏ rực, có trong tay số ngân khố 'khủng', PHÚC khí tràn trề, ước gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 28/10/2025, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Ba 28/10/2025, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Xót xa cả chục người khiêng quan tài vượt dòng nước lũ chảy xiết đi chôn cất

Xót xa cả chục người khiêng quan tài vượt dòng nước lũ chảy xiết đi chôn cất

Đời sống 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Chân dung nữ thực tập sinh Việt sát hại đồng hương ở Nhật

Chân dung nữ thực tập sinh Việt sát hại đồng hương ở Nhật

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/10/2025, 3 con giáp vô cùng giàu sang, công danh thăng tiến, Tài Lộc vượng phát, tình duyên viên mãn không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/10/2025, 3 con giáp vô cùng giàu sang, công danh thăng tiến, Tài Lộc vượng phát, tình duyên viên mãn không ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 28/10/2025, làm ăn phất lên phơi phới, tiền đẻ ra tiền, hái nhiều tài lộc, giàu có vô biên

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 28/10/2025, làm ăn phất lên phơi phới, tiền đẻ ra tiền, hái nhiều tài lộc, giàu có vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp vượng đường Tài Lộc, thoát kiếp nợ nần, tha hồ hưởng hết phúc phần, được Thần Tài tặng cả núi vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp vượng đường Tài Lộc, thoát kiếp nợ nần, tha hồ hưởng hết phúc phần, được Thần Tài tặng cả núi vàng

Tử vi thứ Tư 29/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tử vi thứ Tư 29/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 28/10/2025, 3 con giáp Hồng Phúc tề tựu, tình tiền đỏ rực, có trong tay số ngân khố 'khủng', PHÚC khí tràn trề, ước gì được nấy

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 28/10/2025, 3 con giáp Hồng Phúc tề tựu, tình tiền đỏ rực, có trong tay số ngân khố 'khủng', PHÚC khí tràn trề, ước gì được nấy

Đúng hôm nay, thứ Ba 28/10/2025, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Ba 28/10/2025, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ