Nghi phạm là Phan Danh Tài (42 tuổi, không có nơi ở ổn định) bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM , ngày 28/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã bắt giữ được nghi phạm cướp giật tài sản, tấn công hai người dân tại phường Thới sơn.

Nghe tiếng tri hô, anh Võ Văn Hải và Lê Hoàng Thanh (cùng ngụ phường Thới Sơn) đuổi theo và bắt giữ được Tài.

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 20 phút ngày 25/10, Tài đến quán nước giải khát gần ngã ba Trần Ngọc Giải, Khu phố 10, phường Thới Sơn, mời chị Nguyễn Thị Lệ H mua vé số. Trong lúc chị H chọn vé số, Tài liền ra tay giật túi xách của chị rồi bỏ chạy.

Trên đường đưa Tài đến Công an phường Thới Sơn giao cho lực lượng Công an xử lý thì anh Hải và Thanh bị Tài dùng dao đâm thương tích rồi bỏ chạy.

Nghi phạm là Phan Danh Tài (42 tuổi). Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt Tài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 27/10 lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an phường Thới Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ khi Tài đang lẩn trốn tại phường Long An.

Trước đó, sáng 26/10, Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đến Bệnh viện thăm hỏi sức khỏe, trao khen thưởng của UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh cho anh Hải và Thanh.

Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cũng xảy ra vụ cướp giật dây chuyền vàng. Cụ thể theo VOV đưa tin, chiều 23/10/2025, công an xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo của người dân tại Ấp 12 về việc bị một đối tượng cướp giật sợi dây chuyền trị giá khoảng 18 triệu đồng.

Công an xã Long Tiên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh cùng công an các địa phương tổ chức chốt chặn, truy bắt đối tượng nghi vấn của vụ trộm này là Nguyễn Thành Trung.

Đến sáng ngày 24/10, công an xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ được Trung và bàn giao cho Công an xã Long Tiên điều tra theo quy định.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Thành Trung đã thừa nhận hành vi phạm tội. Trung khai, vào khoảng 14h30 ngày 23/10/2025, Trung điều khiển xe mô tô đến một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn giả vờ hỏi mua đồ.

Lợi dụng lúc chủ cửa hàng mất cảnh giác, Trung giật sợi dây chuyền 18K rồi tẩu thoát. Sau đó, Trung mang sợi dây chuyền đem bán tại một tiệm vàng trên địa bàn xã Cái Bè được khoảng 14 triệu đồng rồi mang đi trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan công an tiến hành thu hồi sợi dây chuyền và tiếp tục điều tra, xử lý Nguyễn Thành Trung theo các quy định pháp luật.