Ngày 28/10, một lãnh đạo của UBND xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến bé trai 2 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, bé V.H.A. (2 tuổi) ở cùng ông bà nội ở xã Khánh Hưng, sáng 27/10, ông bà không thấy cháu đâu nên đi tìm kiếm. Sau đó, cả hai ông bà 'chết lặng' khi phát hiện cháu A. tử vong dưới mé sông gần nhà.

"Gia đình xác định cháu A. tử vong do đuối nước nên yêu cầu không khám nghiệm tử thi và xin nhận thi thể cháu về để lo hậu sự", lãnh đạo địa phương cho hay.

Được biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ cháu A. lên Đồng Nai làm công nhân nên gửi con lại nhờ ông bà nội chăm sóc.

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ VietNamNet, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 27/10, cháu trai tên H.M.Đ. (nóc Tu Gia, thôn 6, xã Trà Tập, là học sinh lớp 3) chạy ra chơi đùa ở mương thoát nước dọc tuyến đường trước nhà khi trời mưa to.

Không may cháu Đ. bất ngờ bị tuột vào đường cống nước bên đường. Thời điểm trên có bạn của cháu Đ. cùng chơi phát hiện, kêu cứu.

Ông Thực cho hay ngay sau đó người thân cùng người dân khu vực này đã ra cứu, đưa ra khỏi cống nhưng cháu bé đã bị ngạt nước, tử vong.

Chính quyền xã Trà Tập đã cử lãnh đạo đến nhà, cùng với nhà trường, các ban ngành, thôn động viên, chia buồn với gia đình.

Chính quyền xã cũng nhắc nhở các hộ dân chú ý quản lý con cái không để lặp lại sự việc đau lòng này.

Tìm thấy thi thể nữ giáo viên bị lũ cuốn cách điểm gặp nạn 500m Ngày 28/10, UBND xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng thông tin, rạng sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị N.T.H.B.H. (26 tuổi, trú tại xã D’ran, giáo viên Trường Tiểu học Ka Đô 2) bị lũ cuốn trôi.

