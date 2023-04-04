Từ mâu thuẫn cá nhân, Trung cùng một số người đã dùng cây, ống tuýp sắt đánh chết một thanh niên.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 4-4, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Nguyễn Thái Trung (18 tuổi, quê Hậu Giang) và bàn giao cho Công an tỉnh Hậu Giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, tháng 4-2021, từ mâu thuẫn cá nhân, Trung cùng một số người khác đã dùng cây, ống tuýp sắt đánh chết một thanh niên tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Ảnh: Người Lao Động

Dẫn nguồn tin từ báo VTC News, sau khi gây án, Trung bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc về hành vi giết người vào ngày 5/12/2022.

Tối 3/4, qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng của Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Trung là kẻ bị truy nã nên bắt giữ tại một quán nhậu ở phường Tân Tiến, TP Biên Hoà.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao Trung cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

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