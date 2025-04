Sáng 24/4, lực lượng chức năng thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) và người thân tiếp tục tìm kiếm ông Hoàng Thanh (80 tuổi, ngụ đường Hai Bà Trưng, Phường 6, thành phố Đà Lạt) bị nước cuốn mất tích trong trận mưa lớn chiều 23/4.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, khoảng 14h40 ngày 23/4, trên địa bàn TP Đà Lạt có mưa to, nước suối Tô Ngọc Vân dâng cao, chảy xiết. Lúc này, ông Thanh đi qua suối không may trượt chân ngã xuống suối, bị nước cuốn trôi.

Một công nhân vệ sinh môi trường chứng kiến sự việc nhưng do nước lớn chảy siết nên không thể cứu vớt.

Nhận được tin báo, Công an phường 6, TP Đà Lạt đã phối hợp với các lực lượng liên quan và gia đình nạn nhân tìm kiếm dọc suối Tô Ngọc Vân về hướng thác Cam Ly và huyện Lâm Hà. Đến nay, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Đoạn suối dọc đường Tô Ngọc Vân, nơi ông cụ gặp nạn - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, Suối Tô Ngọc Vân là một nhánh của suối Cam Ly - thượng nguồn từ làng hoa Hà Đông, phường 8, TP Đà Lạt, chảy qua khu vực trung tâm thành phố. Hai bên suối đoạn qua đường Phan Đình Phùng, Tô Ngọc Vân đều có lan can bảo vệ. Tuy nhiên, do suối sâu, chênh lệch độ cao lớn nên mỗi khi mưa to nước chảy xiết.

Quốc lộ 27 đoạn qua huyện Đam Rông ngập sâu sau mưa lớn chiều 23/4 - Ảnh: Báo Tiền Phong

Sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, chiều qua nhiều tỉnh thành phía nam mưa lớn cục bộ do ảnh hưởng rãnh áp thấp từ phía bắc. Những ngày tới các địa phương phía nam ngày nắng nhưng chiều tối có khả năng mưa rào và giông.

