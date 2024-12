Theo báo Tiền Phong , sáng 1/12, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết: lực lượng Tàu 417 của đơn vị này vừa cứu hộ thành công một tàu cá của ngư dân tỉnh Ninh Thuận bị hỏng máy và đưa 17 thuyền viên về bờ an toàn.

Tàu QNg 95046 TS do ông Đào Nhật Quỳnh (SN 1981, Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, xuất bến được gần 1 tháng tại cảng cá Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận. Trên tàu có 17 ngư dân đi cùng và hành nghề lặn. Trên đường về đảo Phú Quý để tránh gió thì gặp sự cố hỏng máy chính, không thể cơ động, không khắc phục được nên thuyền trưởng đã phát tín hiệu cấp cứu.

Sau hơn 2 giờ hành trình, tàu 417 tiếp cận tàu QNg 95046 TS cùng 17 thuyền viên tại vị trí Bắc đảo Phú Quý. Khi tiếp cận tàu QNg 95046 TS, lực lượng chức năng đã tiến hành làm dây cứu và kéo tàu đảm bảo an toàn về đảo Song Tử Tây.

Hiện tại tàu cá QNg 95046 TS đang được tàu 417 lai kéo, dự kiến đến khoảng 11h ngày 1/12 tàu cá sẽ được tàu 417 đưa vào cảng và tiến hành bàn giao cho đồn Biên Phòng Phú Quý phối hợp khắc phục hỏng hóc. Hiện sức khỏe của các ngư dân bình thường.

Trước đó đồn biên phòng Lý Sơn (Quảng Ngãi) cũng đã cứu sống ngư dân trôi lênh đênh trên biển. Cụ thể theo thông tin trên báo Thanh Niên, ngày 25/8, Đồn biên phòng Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ vụ ngư dân Đặng Thanh Vương (35 tuổi, ở xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi) gặp nạn trên biển.

Chiều 24/8, tàu cá QNg - 96869 TS, do ông Bùi Văn Đạt (37 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh, H.Lý Sơn) làm chủ kiêm thuyền trưởng, đang hành nghề trên biển cách đảo Lý Sơn khoảng 10 hải lý về hướng đông nam, phát hiện một ngư dân trôi trên biển, trong tình trạng suy kiệt. Ông Đạt liền báo cáo vụ việc cho Trạm kiểm soát biên phòng An Vĩnh (thuộc Đồn biên phòng Lý Sơn).

Ngay lập tức, Trạm kiểm soát biên phòng An Vĩnh hướng dẫn thuyền viên tàu cá QNg - 96869 TS tổ chức ứng cứu, sơ cứu cho ngư dân bị nạn.

Sau khi cứu ngư dân bị nạn lên tàu, các thuyền viên tàu cá QNg - 96869 TS sơ cứu cho người này rồi bàn giao cho tàu cá QNg - 66403 TS do ông Lê Văn Thuận (40 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh, H.Lý Sơn) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Trạm kiểm soát biên phòng An Vĩnh đề nghị ông Thuận khẩn trương điều khiển tàu cá QNg - 66403 TS về đảo Lý Sơn để cấp cứu ngư dân bị nạn.