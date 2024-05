Nhân chứng bàng hoàng kể lại khoảnh khắc phá cửa, đưa bé 5 tuổi bị bỏ quên trên ô tô đi cấp cứu

Theo thông tin từ báo Lao Động, liên quan đến vụ việc cháu bé 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh tại trường Trường Mầm non Hồng Nhung, nhân chứng kể lại, vụ việc xảy ra ở Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 đặt tại lô 2021, khu 26ha xã Phú Xuân, TP Thái Bình.

"Tôi cũng có con học tại trường này, sự việc cháu bé bị bỏ quên trên xe đưa đón từ sáng hiện nay công an đang làm việc với trường. Thấy mọi người nói là cháu bị bỏ quên trên xe từ sáng nay, đến chiều khi phụ huynh đến đón con không thấy cháu nên mới cùng các cô giáo và nhà trường tá hỏa đi tìm. Sau đó mọi người phải đập cửa xe ô tô đưa đón, đưa cháu đi viện cấp cứu lúc hơn 18h", một bạn đọc cho biết.