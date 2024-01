Sau đó, anh T. cởi áo, bịt mặt vào tìm vợ và hai con đang ngủ, nhưng không thấy. Anh cố chạy lên tầng 2 để tìm kiếm, do khói đen, mùi khí bốc ra nghi ngút, không thể lên trên, anh đành chạy ra ngoài tri hô hàng xóm.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Dân trí

Ông Trịnh Đức Minh (65 tuổi, bố vợ anh T.) đau buồn nói, sự việc diễn ra quá nhanh. Đêm xảy ra vụ việc, ông chuẩn bị đi ngủ thì anh T. gọi điện thông báo nhà bị cháy. Khi chạy sang, ông nghĩ chỉ cháy nhỏ nhưng khi nhìn ngọn lửa bao trùm cả căn nhà, ông bất lực, không tìm được lối vào cứu con, cháu.

Theo ông Công, gia đình anh T. hiền lành, chịu khó, được mọi người rất yêu mến. Kể từ khi sự việc xảy ra, bà con lối xóm ai cũng đau buồn, tiếc thương. Bố của T. mới mất được hơn 100 ngày vì ung thư vòm họng, không lâu sau thì mẹ của anh ấy phát hiện bị ung thư vú, giờ lại xảy ra chuyện buồn nữa. Hơn 100 ngày mất 4 người thân trong gia đình. Cách đây hơn 10 năm, vợ chồng chú T. cũng có một đứa con trai qua đời vì tai nạn giao thông.

Cũng theo ông Công, chị L. là giáo viên ở Trường mầm non xã Vĩnh Hưng, hàng ngày anh T. làm thợ sửa xe ở nhà. Cách đây không lâu, hai vợ chồng vay mượn xây dựng được căn nhà 3 tầng khang trang.

Anh T. có ý định ăn Tết xong sẽ đi lao động nước ngoài ít năm để lấy tiền trả nợ, nhưng chưa kịp đi thì xảy ra sự việc đau lòng.

Người thân khóc nghẹn, xót thương tiễn đưa 3 nạn nhân xấu số trong vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ra công điện khẩn gửi các đơn vị. Trong khi đó cơ quan công an đã vào cuộc điều tra xác định nguyên nhân vụ việc.

Nội dung công điện khẩn nêu, thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới thân nhân, gia đình bị nạn.

Đồng thời, để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, hạn chế mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Chủ tịch tỉnh yêu cầu UBND huyện Vĩnh Lộc tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho gia đình người bị nạn; phối hợp với cơ quan công an và đơn vị liên quan khắc phục hậu quả vụ cháy, điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).