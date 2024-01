Số pháo hoa trên bên ngoài đều in chữ nước ngoài. Tại cơ quan công an, Phạm Văn Quyền khai nhận đã mua pháo của một người không quen biết qua mạng xã hội Facebook về để sử dụng đốt pháo trong dịp Tết.

Theo thông tin từ Tạp chí tri thức, vào khoảng 15h40 ngày 26/1/2024, tại khu vực cầu xi măng giao giữa ngõ 76 và 78 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Công an phường Dịch Vọng Hậu kiểm tra phát hiện Phạm Văn Quyền (SN 1993, trú tại xã Nga An, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) đang vận chuyển 1 túi nylon màu đen bên trong có 5 hộp pháo hoa nổ trọng lượng khoảng 7 kg.

Đây là một trong những vụ việc điển hình trong công tác đấu tranh với tội phạm sản xuất, mua bán, vận chuyển pháo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Công an quận Cầu Giấy.

Tất cả các điểm bán, cửa hàng kinh doanh pháo hoa do Bộ Quốc phòng cấp phép phải niêm yết giá bán của nhà máy - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, trong dịp cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an quận Cầu Giấy đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo, nhờ vậy đã góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân đón Tết.

Công tác đấu tranh với tội phạm sản xuất, mua bán, vận chuyển pháo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng công an nhân dân. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác này, Công an quận Cầu Giấy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về pháo.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ.