3 cháu bé suýt mất mạng do uống nhầm thuốc trầm cảm của người lớn

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An mới cấp cứu thành công 3 trẻ bị ngộ độc do uống nhầm thuốc chống trầm cảm.

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, viện này vừa cấp cứu điều trị thành công cho 3 chị em bị ngộ độc thuốc chống trầm cảm, dưới sự hỗ trợ từ các bác sĩ của Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Nhi Trung ương.

Các bệnh nhân gồm ba chị em ruột là: bé gái N.T.H.P. (13 tuổi), em gái N.H.A. (8 tuổi), em trai là N.G.B. (6 tuổi), ở Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, trưa 8/1, trong lúc chơi đùa ở nhà với nhau, 3 chị em không may uống nhầm thuốc điều trị bệnh trầm cảm của người lớn trong nhà. Khi người thân phát hiện thì các em đều đã rơi vào hôn mê, co giật. Ngay lập tức, 3 em được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Hai cháu gái là N.H.A và cháu N.T.H.P vào viện trong tình trạng suy hô hấp, co giật, hôn mê, bé trai N.G.B. khi vào viện đã ngừng hô hấp, tuần hoàn. Sau khi được cấp cứu, bé tuần hoàn trở lại. Cả 3 bệnh nhi được đặt ống nội khí quản, rửa dạ dày, dùng than hoạt tính ngay tại khoa Cấp cứu.

Một trong 3 trẻ tại thời điểm được cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, xác định nguy cơ tử vong của cả ba trẻ rất cao, ngay trong đêm, các bác sĩ đã hội chẩn liên khoa, liên viện tới các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương và Trung tâm Chống độc thuộc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), thống nhất phác đồ điều trị.

Do tình trạng bệnh nhi quá nặng, nguy cơ tử vong ngay trên đường cấp cứu (khoảng 300km) là rất cao, các bác sĩ quyết định không thể chuyển tuyến. Ba trẻ được điều trị tích cực thở máy, kiềm hóa máu và nước tiểu.

Với trường hợp bé trai có xuất hiện rối loạn nhịp rung thất, bác sĩ phải tiến hành sốc điện chuyển nhịp nhiều lần và duy trì thuốc chống loạn nhịp.

Sau 4 ngày điều trị, 2 bé gái dần cải thiện, được cai máy thở, không còn rối loạn ý thức, tỉnh táo, ra viện sau 8 ngày điều trị. Một ngày sau, bé trai được rút ống nội khí quản, cai máy thở, dần tỉnh táo, vận động tốt, không còn rối loạn nhịp. Khi tình trạng sức khỏe ổn định, bệnh nhi được ra viện.

