Một người đàn ông không rõ danh tính được phát hiện tử vong ở tư thế treo cổ trong căn nhà đang xây tại phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, chiều 26/11, thông tin từ cơ quan chức năng phường Vĩnh Hiệp, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của đơn vị đang phối hợp Công an TP.Rạch Giá điều tra vụ phát hiện thi thể người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực nhà đang xây, thuộc tổ 14, đường Huỳnh Tấn Phát, khu phố Vĩnh Phát, phường Vĩnh Hiệp.

Hiện trường xảy ra vụ việc tại một căn nhà đang xây, thuộc tổ 14, đường Huỳnh Tấn Phát, khu phố Vĩnh Phát, phường Vĩnh Hiệp. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo thông tin ban đầu từ báo Lao Động, khoảng 12h40 cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trong một ngôi nhà đang xây dựng nên hốt hoảng tri hô và trình báo công an.

Tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an phường Vĩnh Hiệp phối hợp Công an TP Rạch Giá nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi nhận lời trình bày của người dân để phục vụ công tác điều tra. Hiện cơ quan công an đã thu giữ trên người nạn nhân 1 chiếc điện thoại di động và đang liên hệ để xác định danh tính.

Theo người dân tại hiện trường cho biết, người đàn ông trên nói trên không phải người địa phương nên không ai biết danh tính. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-bang-hoang-phat-hien-nguoi-an-ong-tu-vong-trong-tu-the-treo-co-trong-ngoi-nha-ang-xay-dung-o-kien-giang-710504.html