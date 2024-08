Công an xã kiểm tra trong người nạn nhân có giấy tờ tùy thân mang tên V.T.H (25 tuổi, thường trú xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, tối 10-8 thông tin từ UBND xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc (Long An), vào khoảng 15h30 phút cùng ngày, dân quân xã đi qua Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã mở kho lấy đồ thì nhìn thấy một người trong tư thế như đang đứng ở gần cửa sổ ở bên ngoài hội trường.

Tuy nhiên, khi tiến lại càng gần thì phát hiện 1 nam thanh niên đã chết trong tư thế treo cổ trên cửa sổ bên ngoài hội trường nên báo công an xã. Công an xã kiểm tra trong người nạn nhân có giấy tờ tùy thân mang tên V.T.H (25 tuổi, thường trú xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Nạn nhân V.T.H (25 tuổi, thường trú xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Ảnh: Báo Lao Động.

Theo báo Lao Động đưa tin, qua kiểm tra trên người nạn nhân thấy có một giấy cầm xe ngày 10.8.2024. Qua làm việc với người thân thì được biết, ngày 9.8.2024, nạn nhân có mượn một số tiền nói là để đầu tư chứng khoán nhưng người thân không đồng ý.

Theo thông tin ban đầu và kiểm tra điện thoại của nạn nhân có thể hiện nội dung thông tin nạn nhân có đề nghị được vay tiền của một hội nhóm lập trên mạng xã hội nhưng không được giải ngân dù có chuyển một số tiền phí trước.

Qua trích xuất camera của Trung tâm văn hóa, gần 10 giờ sáng cùng ngày, nạn nhân đi bộ vào. Đến chiều thì dân quân phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ ở cửa sổ.

Nhận được tin báo, Cơ quan Công an đã tiến hành bảo vệ hiện trường và tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ. Phía gia đình đã xin nhận tử thi nạn nhân về để tổ chức mai táng.

