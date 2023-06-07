Người đàn ông ròng rã nuôi mẹ già bị liệt của bạn suốt 6 năm trời, không lập gia đình để phụng dưỡng

Đời sống 07/06/2023 10:48

Giữa lòng Sài Gòn có tấm chân tình gói gọn, người đàn ông trung niên khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự nhân hậu khi ròng rã suốt 6 năm trời chăm lo cho mẹ bạn.

Dẫn nguồn tin từ VnExpress, vào khoảng 11h trưa mỗi ngày, anh Nguyễn Mai Văn Tâm (43 tuổi) cùng bà Nguyễn Thị Năm (86 tuổi) cố bán nốt chục tờ vé số quanh khu vực gần BV Lê Văn Thịnh (TP.Thủ Đức, TP.HCM). 

"Còn mấy tờ cuối, mua giúp bà cụ để tôi chở bà về anh chị ơi", người đàn ông mở lời khi gặp người đi đường. Anh Tâm là con nuôi của bà Năm.

Người đàn ông ròng rã nuôi mẹ già bị liệt của bạn suốt 6 năm trời, không lập gia đình để phụng dưỡng - Ảnh 1
Anh Nguyễn Mai Văn Tâm chở bà Nguyễn Thị Năm đi bán vé sỗ mỗi ngày - Ảnh: VnExpress 

Trước đó, vào khoảng đầu tháng 6, tại phòng trọ nhỏ trên đường Nguyễn Trung Nguyệt (TP Thủ Đức), anh Tâm lấy hết sức bế bà Năm khẽ đặt lên ghế sau của chiếc xe điện ba bánh còn mình ngồi trước, chạy ra đường bắt đầu ngày làm việc. 

"Bà Năm là mẹ của bạn thân tôi, dù không thân thích gì nhưng có lẽ cái số cho chúng tôi thành mẹ con", người đàn ông 43 tuổi nói. 

Người đàn ông ròng rã nuôi mẹ già bị liệt của bạn suốt 6 năm trời, không lập gia đình để phụng dưỡng - Ảnh 2

Ông Tâm chở mẹ nuôi về phòng trọ sau khi bán hết vé số - Ảnh: Thanh Niên 

Anh Tâm sinh ra trong một gia đình khó khăn nên dang dở đường học hành từ khi chưa hết cấp 1. Năm anh 13 tuổi mẹ qua đời nên đã phải tự bươn chải mưu sinh. Ban đầu anh bán hàng rong, đồ lưu niệm cho khách Tây trên vỉa hè trung tâm Sài Gòn. Lớn hơn anh chuyển qua buôn bán rồi đi phục vụ nhà hàng, làm phụ hồ.

Anh Tâm chia sẻ, ông chơi với con trai mẹ nuôi từ nhỏ tới lớn. Một lần, đến thăm bà Năm thấy bạn mình không biết thay tã nên ông thay giùm. Anh quyết định không lập gia đình, không còn ba mẹ nên chuyển qua sống để tiện chăm lo cho mẹ bạn.

"Hồi đó bà sống tốt với tôi, bạn bè đến thăm nhà đều ở lại ăn cơm, mở máy lạnh bà cũng không chửi, quần áo bà giặt cho. Giờ thấy bà tội nên tôi chăm lại bà. Bằng tuổi này không con cái, phải đi bán vé số nên tôi không thương không được. Tôi đi làm phụ hồ một ngày cũng được 400.000 đồng nhưng bà bị liệt, phải canh bà, không thể bỏ bà một mình ở nhà", người con nuôi chia sẻ.

Người đàn ông ròng rã nuôi mẹ già bị liệt của bạn suốt 6 năm trời, không lập gia đình để phụng dưỡng - Ảnh 3
Bị liệt hai chân, bà Năm chỉ nằm một chỗ khi ở phòng trọ, mọi sinh hoạt cá nhân đều do anh Tâm phụ - Ảnh: VnExpress 

Bà Năm kể rằng căn nhà trước đây bà có căn nhà ở quận tư. Chồng mất sớm, bà sống cùng 4 người con gái, 1 người con trai. Thời trẻ, buôn bán đủ thứ từ trong nước ra nước ngoài kiếm tiền nuôi các con. Các con trưởng thành, bà bán căn nhà đó chia cho các con. Con gái đi lấy chồng có cuộc sống riêng, bà vẫn sống cùng người con trai ruột và một người con gái.

Sau này, người con trai quyết định sang Thái Lan làm ăn để mẹ ở lại với người chị gái. Biến cố ập đến khi người chị gái bị tai nạn, không còn chăm mẹ được như trước. Một người con gái mất từ đợt dịch Covid-19, hai người còn lại quá nghèo, không thể lo được cho bà.

"Con trai tôi ở bên Thái Lan gọi điện về nhờ bạn thân đến lo cơm nước, thay tã giùm. Cách đây 6 năm, tôi tự dưng thấy bị nhức nên đi chích ở BV. Sau một hôm, ngủ dậy chân không còn cảm giác, không đi được nữa. Tôi gọi bạn thân của con trai là con nuôi. Con trai tôi liên lạc thường xuyên còn con nuôi chăm còn hơn con gái. Nó cứ ẵm đi vệ sinh, tắm giặt, lo từng chút một. Có lần tôi hỏi, "giờ má chết con bỏ má ở đâu?" nó nói đưa tôi vô chùa, mỗi tháng nhờ người trên chùa cúng vì giờ không còn nhà cửa", bà Năm chia sẻ với báo Thanh Niên.

Người con trai ở Thái Lan có gửi tiền nhà, tiền ăn uống để bạn chăm sóc mẹ. 3 năm nay, ông gặp biến cố nên không thể liên lạc về. Ông Tâm vẫn giữ lời hứa với bạn, ở bên chăm sóc bà Năm. Họ chuyển sang thuê phòng trọ nhỏ hơn, ngày ngày đi bán vé số trang trải cuộc sống.

Người đàn ông ròng rã nuôi mẹ già bị liệt của bạn suốt 6 năm trời, không lập gia đình để phụng dưỡng - Ảnh 4
Bà Năm chia sẻ về lý do không được con ruột chăm sóc - Ảnh: Thanh Niên 

Một ngày của hai mẹ con bắt đầu từ sáng với 300 tờ vé số. Hai người thường bán ở ngôi miếu tại góc đường Bình Trưng – Nguyễn Đôn Tiết hoặc quanh bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP Thủ Đức, cách phòng trọ hai km. Đến trưa, anh Tâm chở mẹ về nghỉ ngơi, cơm nước trước khi đi bán vào chiều tối. Dọc đường, họ tranh thủ kiếm thêm ve chai. Thời gian nghỉ ngơi, anh Tâm thường mở cải lương trong điện thoại cho bà nghe và trực ở bên xoa bóp tay chân, chuyện trò.

Người đàn ông ròng rã nuôi mẹ già bị liệt của bạn suốt 6 năm trời, không lập gia đình để phụng dưỡng - Ảnh 5

Thời gian nghỉ ngơi, anh Tâm thường mở cải lương trong điện thoại cho bà nghe và trực ở bên xoa bóp tay chân, chuyện trò - Ảnh: Thanh Niên 

Theo thông tin ghi nhận từ báo Thanh Niên, hai mẹ con ở phòng trọ rộng hơn 15 m2, hai chiếc giường đã chiếm  gần hết diện tích, có giá thuê 3 triệu đồng một tháng. Ngoài xe điện, vật dụng quý giá nhất là cái tủ lạnh do nguời khác tặng. Chăm sóc người già bệnh tật khiến cuộc sống của anh tất bật từ sáng đến tối. Ngoài lo ăn uống sinh hoạt, tiền thuốc thang, tã bỉm cho bà Năm khiến anh Tâm luôn thiếu trước hụt sau.

Người đàn ông ròng rã nuôi mẹ già bị liệt của bạn suốt 6 năm trời, không lập gia đình để phụng dưỡng - Ảnh 6

Ông Tâm lo bữa trưa sau khi đi bán vé số về - Ảnh: Thanh Niên 

Suốt 6 năm chăm sóc mẹ già của bạn, có thời gian hai người rơi vào hoàn cảnh éo le. Có lần bế bà Năm lên xe lăn, chẳng may anh bị chấn thương lệch cột sống. Tiền viện phí không đủ, gần nửa tháng điều trị anh phải nhờ bạn bè chăm bà giùm. 

Nằm trên giường, đưa mắt nhìn anh Tâm, bà Năm cho biết cảm thấy may mắn khi tuổi già vẫn có người bên cạnh săn sóc. Nhiều lúc bà cũng buồn, ái ngại khi con ruột không giúp đỡ được mẹ, phải nhờ cậy người ngoài.

"Dù cuối đời nghèo khó nhưng có niềm an ủi gặp được nó, người dưng mà thương yêu tôi như mẹ ruột, lúc nào cũng hứa sẽ phụng dưỡng đến suốt đời", cụ bà 86 tuổi nói.

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Từ khóa:   chuyện đời chăm lo mẹ bạn

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