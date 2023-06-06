Đề Văn thi vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2023 cực hay: "Nếu những suy nghĩ tốt đẹp không được cất lên thành lời..."

Dưới đây là đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn tại TP.HCM năm 2023.

Kỳ thi vào lớp 10 tại TP. HCM năm 2023 diễn ra trong vòng 2 ngày 6-7/6. Năm nay, số lượng học sinh lớp 9 dự xét tốt nghiệp THCS là 113.802, trong đó, tổng số thí sinh tham dự thi vào lớp 10 là 96.325.

Sáng nay (6/6), sau 120 phút làm bài, hơn 96.000 học sinh TP.HCM đã hoàn thành bài thi Ngữ văn - môn thi đầu tiên trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2023. Đề Văn thi vào lớp 10 năm nay của TP.HCM được đánh giá là rất hay, lồng ghép nhiều vấn đề cũng như tác phẩm nổi bật như Nhật Ký Đặng Thùy Trâm, bài thơ Gửi Mẹ của nhà thơ Quang Vũ, Từng Ngày Ba Mẹ Thở Theo Con của tác giả Lê Minh Quốc...

Dưới đây là đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn tại TP.HCM năm 2023.

Tắm biển Quan Lạn, 4 nữ du khách gặp nạn, 1 người đã không qua khỏi Sự việc thương tâm xảy ra vào chiều ngày 5/6, 4 du khách đến biển Đầu Núi bơi thì bị sóng to đẩy ra ngoài, một người không may đã tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/de-van-thi-vao-lop-10-tai-tphcm-nam-2023-cuc-hay-neu-nhung-suy-nghi-tot-dep-khong-duoc-cat-len-thanh-loi-589425.html