Cảnh giác trước chiêu trò 'móc túi' tinh vi của thợ sửa điều hòa trong mùa hè nóng bức

Đời sống 06/06/2023 16:38

Lợi dụng vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao, nhiều thợ sửa máy lạnh đã ''vẽ bệnh'' để có thể móc thêm tiền của khách hàng.

Dẫn nguồn tin từ báo Gia đình & Xã hội, mới đây, anh Nguyễn Quang Hào cư dân tại tòa nhà Meco complex (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, cuối tháng 5 vừa qua, anh có liên hệ tới một đơn vị kỹ thuật để làm vệ sinh cho 04 điều hòa Daikin của gia đình.

Cảnh giác trước chiêu trò 'móc túi' tinh vi của thợ sửa điều hòa trong mùa hè nóng bức - Ảnh 1
Người thợ đến kiểm tra một hồi và khẳng định điều hòa bị cháy tụ - Ảnh: Gia đình & Xã hội 

"Sau khi người thợ kiểm tra và làm vệ sinh xong thì chỉ sau 3 ngày sử dụng, 1 trong 4 điều hòa không còn lạnh, đó là chiếc điều hòa máy to nhất 18.000 BTU", anh Hào nói thêm. 

Anh Hào sau đó có gọi điện thoại cho anh K. thợ kiểm tra và vệ sinh điều hòa cho nhà mình trước đó để thông báo tình hình. 

Ngày 2/6 anh K. cùng một người thợ khác đến kiểm tra và chạy thử, tháo máy, đo dòng bằng ampe,...rồi báo cho anh Hào rằng điều hòa nhà anh đã chết lốc. Người thợ sau đó đưa ra phương án là đổi cục nóng Daikin 18.000 BTU. 

"Tôi được báo giá thay mới cục nóng cho chiếc điều hòa nhà mình là 4,5 triệu đồng chưa tính công. Do số tiền phải chi ra là lớn nên tôi chủ động gọi thợ bên hãng thì mới ngã ngửa, máy chỉ hỏng tụ giá 70 ngàn đồng và tiền công là 200 ngàn. Kể câu chuyện trên để mọi người tránh những việc tương tự, nếu tôi không cảnh giác thì sẽ mất tiền oan", Anh Hào chia sẻ 

Cảnh giác trước chiêu trò 'móc túi' tinh vi của thợ sửa điều hòa trong mùa hè nóng bức - Ảnh 2
Anh Hào được báo giá thay mới cục nóng cho chiếc điều hòa nhà mình là 4,5 triệu đồng - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ báo Dân Trí, tương tự anh Hòa, anh Vũ Văn Bính (Long Biên, Hà Nội) cũng từng rơi vào cảnh mất tiền oan khi gọi thợ sửa điều hòa. Anh Bính kể, vì tiết kiệm nên anh mua chiếc điều hòa cũ qua một hội nhóm thanh lý trên mạng.

Người bán cho anh thanh toán 50%, sau đó đem về nhà dùng thử thấy máy chạy tốt, anh thanh toán nốt phần còn lại. Tuy nhiên, mấy tháng sau, điều hòa bỗng dưng làm mát kém.

Anh Bính kể: "Điều hòa dở chứng đúng ngày nắng nóng nên tôi gọi mấy chỗ quen đều kín lịch. Tôi đành lên mạng tìm và gọi cho một thợ sửa tự do. Thấy anh này mang theo khá nhiều thiết bị, đồ đạc, tôi cũng an tâm. Sau khi kiểm tra, thợ báo máy làm lạnh yếu do hết gas, lưới lọc quá bẩn. Chi phí bơm gas và vệ sinh lưới lọc là 600.000 đồng".

Anh Bính thấy số tiền này khá cao nhưng nghĩ cả nhà chịu không nổi cảnh nắng nóng nên đồng ý với yêu cầu của thợ.

Cảnh giác trước chiêu trò 'móc túi' tinh vi của thợ sửa điều hòa trong mùa hè nóng bức - Ảnh 3
Các gia đình nên lựa chọn những đơn vị uy tín để tránh bị mất tiền oan - Ảnh: Tiền Phong 

Sau đó, vì tiếc tiền anh than vãn với người chủ cũ thì người kia cho biết, trước khi bán khoảng một tháng, vì điều hòa còn bảo hành nên đã "kiếm cớ" máy không mát để nhờ hãng đến xem.

Nhân viên của hãng báo máy chạy tốt, gas dùng mấy năm nữa cũng không hết. Nghe chủ cũ kể chuyện, anh Bính mới biết mình vừa bị lừa. 

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