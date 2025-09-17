Ngày 16/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan CSĐT đang điều tra vụ chồng đâm vợ cũ gây thương tích rồi phóng hỏa để tự tử.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 16/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan CSĐT đang làm rõ vụ chồng đâm vợ cũ gây thương tích rồi phóng hỏa để tự tử. Vụ việc xảy ra tại xã Trà Ôn.

Kết quả xác minh ban đầu, sáng 15/9, Công an xã Trà Ôn nhận được tin báo của người dân về việc ông Đ.V.S. (SN 1976, ngụ xã Trà Ôn) dùng dao đâm bà N.N.T. (SN 1983, ngụ xã Trà Ôn), gây thương tích cho nạn nhân. Bà T. là vợ cũ của ông S., 2 người hiện đã ly hôn.

Căn nhà nơi ông Sang đập phá đồ đạc rồi châm lửa tự tử - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau khi gây án, người đàn ông điều khiển xe máy đến nhà riêng của bà T. tại ấp Tích Khánh A (xã Trà Ôn). Đến nơi, S. đập phá đồ dùng trong nhà, khóa cửa rồi tự dùng xăng tưới lên cơ thể và châm lửa đốt.

Sự việc khiến ông S. tử vong, bà T. bị đâm thương tích và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

