Người đàn ông đâm vợ cũ rồi về nhà nạn nhân tưới xăng, châm lửa tự tử

Đời sống 17/09/2025 05:10

Ngày 16/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan CSĐT đang điều tra vụ chồng đâm vợ cũ gây thương tích rồi phóng hỏa để tự tử.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 16/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan CSĐT đang làm rõ vụ chồng đâm vợ cũ gây thương tích rồi phóng hỏa để tự tử. Vụ việc xảy ra tại xã Trà Ôn.

Kết quả xác minh ban đầu, sáng 15/9, Công an xã Trà Ôn nhận được tin báo của người dân về việc ông Đ.V.S. (SN 1976, ngụ xã Trà Ôn) dùng dao đâm bà N.N.T. (SN 1983, ngụ xã Trà Ôn), gây thương tích cho nạn nhân. Bà T. là vợ cũ của ông S., 2 người hiện đã ly hôn.

Người đàn ông đâm vợ cũ rồi về nhà nạn nhân tưới xăng, châm lửa tự tử - Ảnh 1
Căn nhà nơi ông Sang đập phá đồ đạc rồi châm lửa tự tử - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau khi gây án, người đàn ông điều khiển xe máy đến nhà riêng của bà T. tại ấp Tích Khánh A (xã Trà Ôn). Đến nơi, S. đập phá đồ dùng trong nhà, khóa cửa rồi tự dùng xăng tưới lên cơ thể và châm lửa đốt.

Sự việc khiến ông S. tử vong, bà T. bị đâm thương tích và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đồ dùng của hành khách bốc cháy, máy bay chở 166 người hạ cánh khẩn cấp

Đồ dùng của hành khách bốc cháy, máy bay chở 166 người hạ cánh khẩn cấp

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và hãng hàng không American Airlines cho hay, nguyên nhân khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp là vì sự cố hỏa hoạn nhỏ từ thiết bị điện tử của hành khách.

Xem thêm
Từ khóa:   án mạng tin moi phóng hỏa

TIN MỚI NHẤT

Vụ nữ nhân viên cửa hàng quần áo bị ‘quấy rối’: Thanh niên có vấn đề về tâm thần, đang được điều trị tại bệnh viện

Vụ nữ nhân viên cửa hàng quần áo bị ‘quấy rối’: Thanh niên có vấn đề về tâm thần, đang được điều trị tại bệnh viện

Đời sống 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 17/9/2025, TRỜI không phụ lòng người, 3 con giáp Phúc cao hơn núi, Lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối, giàu sang hơn người

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 17/9/2025, TRỜI không phụ lòng người, 3 con giáp Phúc cao hơn núi, Lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối, giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 17/9/2025, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng hôm nay, thứ Tư 17/9/2025, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Ba người khuyết tật bị ngã xuống thác nước ở Tam Đảo

Ba người khuyết tật bị ngã xuống thác nước ở Tam Đảo

Đời sống 57 phút trước
Người đàn ông đâm vợ cũ rồi về nhà nạn nhân tưới xăng, châm lửa tự tử

Người đàn ông đâm vợ cũ rồi về nhà nạn nhân tưới xăng, châm lửa tự tử

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Áp thấp nhiệt đới gây sóng cao 4,5 mét, thời tiết nguy hiểm vùng Bắc biển Đông

Áp thấp nhiệt đới gây sóng cao 4,5 mét, thời tiết nguy hiểm vùng Bắc biển Đông

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Những thực phẩm khiến quý ông luôn "bất bại" trong chuyện chăn gối

Những thực phẩm khiến quý ông luôn "bất bại" trong chuyện chăn gối

Chọn thực phẩm 1 giờ 27 phút trước
Rau càng cua không trồng vẫn mọc đầy vườn lại có lợi đủ đường cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Rau càng cua không trồng vẫn mọc đầy vườn lại có lợi đủ đường cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 27 phút trước
Trà xanh, "thần dược" cho sức khỏe và 4 điều bạn cần nhớ khi uống

Trà xanh, "thần dược" cho sức khỏe và 4 điều bạn cần nhớ khi uống

Sống khỏe 1 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 17/9/2025, 3 con giáp công việc 'thuận buồm xuôi gió', tài lộc vào nhà không ngớt, giàu có trong tầm tay

Sau hôm nay, thứ Tư 17/9/2025, 3 con giáp công việc 'thuận buồm xuôi gió', tài lộc vào nhà không ngớt, giàu có trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

Đúng ngày mai, thứ Tư 17/9/2025, 3 con giáp Trời không phụ người Hiền Tài, suôn sẻ trăm bề, vơ vét hết tiền của thiên hạ, cầm chắc trong tay bạc tỷ

Đúng ngày mai, thứ Tư 17/9/2025, 3 con giáp Trời không phụ người Hiền Tài, suôn sẻ trăm bề, vơ vét hết tiền của thiên hạ, cầm chắc trong tay bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vụ nữ nhân viên cửa hàng quần áo bị ‘quấy rối’: Thanh niên có vấn đề về tâm thần, đang được điều trị tại bệnh viện

Vụ nữ nhân viên cửa hàng quần áo bị ‘quấy rối’: Thanh niên có vấn đề về tâm thần, đang được điều trị tại bệnh viện

Ba người khuyết tật bị ngã xuống thác nước ở Tam Đảo

Ba người khuyết tật bị ngã xuống thác nước ở Tam Đảo

Áp thấp nhiệt đới gây sóng cao 4,5 mét, thời tiết nguy hiểm vùng Bắc biển Đông

Áp thấp nhiệt đới gây sóng cao 4,5 mét, thời tiết nguy hiểm vùng Bắc biển Đông

Tìm thấy một thi thể trong vụ cháy nhà xưởng ở TP.HCM

Tìm thấy một thi thể trong vụ cháy nhà xưởng ở TP.HCM

Tình tiết bất ngờ trong vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong

Tình tiết bất ngờ trong vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong

Nóng: Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần

Nóng: Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần