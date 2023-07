Công an TP.Hải Phòng cho biết Công an quận Ngô Quyền đã bắt giữ được nghi phạm dùng dao đâm chết người trong vụ va chạm giao thông khi đang đi trên đường.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật, ngày 23 tháng 7, Công an quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đại Quang (32 tuổi, trú tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) vì liên quan đến vụ dùng dao đâm chết người sau va chạm giao thông.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Quang, Công an quận Ngô Quyền đã thu giữ được con dao mà đối tượng này sử dụng để gây án, một xe mô tô và nhiều đồ vật có liên quan.

Nghi phạm Nguyễn Đại Quang đã bị Công an quận Ngô Quyền tạm giữ hình sự để điều tra về vụ giết người sau va chạm giao thông Ảnh: Báo Pháp Luật

Theo Báo Người Lao Động, tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Đại Quang đã khai nhận hành vi phạm tội vào tối ngày 18 tháng 7, khi đang điều khiển xe máy chở chị T.T.H (SN 1994, trú tại Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền) di chuyển từ Thái Nguyên về Hải Phòng.

Vụ việc xảy ra sau khi xe máy của Quang đi đến trước cửa số nhà 122A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng đã va chạm giao thông với anh Trần Cao C. và xảy ra mâu thuẫn. Do bực tức vì bị anh C. dùng thước đánh vào vùng đầu nên Nguyễn Đại Quang đã dùng dao mang theo đâm, chém anh C. và rời khỏi hiện trường. Do vết thương ở đùi trúng động mạch chủ, mất nhiều máu nên anh C. đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện Công an quận Ngô Quyền đã tạm giữ hình sự đối tượng Quang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

