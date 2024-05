Bất ngờ khi làm điều này với vỏ khoai tây, chống oxy hóa tựa 'vàng mười', kho dinh dưỡng cho cơ thể

Có thể bạn đã biết, trong số những tác hại khác, thiếu sắt có thể khiến bạn hôn mê, yếu ớt và đau đầu. Tuy nhiên, rất có thể bạn không biết rằng khoai tây thực sự là một cách tuyệt vời để cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể để chống lại bệnh thiếu máu do thiếu sắt.

Trong một nghiên cứu hóa sinh nhằm mục đích "tạo ra chỉ số no đã được xác thực của các loại thực phẩm thông thường" - một thang điểm được khoa học chứng minh giúp cho mỗi loại thực phẩm cho điểm mức độ no của nó - khoai tây được xếp hạng cao nhất trong số các loại thực phẩm được đo. Khoai tây luộc có 323% nhân như bánh mì trắng, làm cho nó no hơn cá, bột yến mạch, táo, thịt bò và đậu lăng, và 32 loại thực phẩm khác được đo lường.

Lợi ích bất ngờ của vỏ khoai tây

- Tóc nhanh dài hơn: Theo các chuyên gia, xoa bóp da đầu với nước ép từ vỏ khoai tây giúp tăng độ bóng và sáng cho tóc, đồng thời giúp tóc mọc nhanh hơn. Hơn nữa, nấu nước vỏ khoai tây để gội đầu thì tóc bạc trắng cũng đen mượt ngay.Tốt cho hệ tiêu hóa

- Vỏ khoai tây chứa hàm lượng chất xơ cao, có tác dụng kích thích tiêu hóa, giúp cho đường ruột được ổn định. Tuy rất tốt cho hệ tiêu hóa nhưng khi ăn vỏ khoai tây, bạn nên chú ý uống thật nhiều nước để việc tiêu hóa thức ăn và vỏ khoai tây được diễn ra thuận lợi hơn, tránh hiện tượng đầy hơi, khó tiêu.

Vỏ khoai tây. Ảnh: Internet

- Hỗ trợ điều hòa huyết áp: Khoai tây chứa lượng kali phong phú, đó là một thành phần giúp điều hòa huyết áp. Khi bạn chế biến khoai tây, hãy để cả vỏ. Kali giúp thành mạch máu thư giãn, từ đó ngăn ngừa huyết áp cao.

- Tốt cho chuyển hóa: Kali không chỉ tốt trong việc kiểm soát huyết áp mà còn tốt cho quá trình chuyển hóa. Theo các chuyên gia, khi ăn vỏ khoai tây, các dây thần kinh sẽ tự động được tăng cường.

- Tốt cho xương: Vỏ khoai tây chứa sắt, kali, magiê, phốt pho, canxi, đồng và kẽm. Những chất này giúp duy trì mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương cho phụ nữ.

- Ngăn ngừa ung thư: Vỏ khoai tây rất giàu chất phytochemical hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Ngoài ra, chúng còn chứa axit chlorogenic bảo vệ cơ thể chống lại bệnh ung thư.

- Giảm stress, căng thẳng, chống trầm cảm: Ăn vỏ khoai tây sẽ làm giảm thiểu tình trạng này. Vì trong nó có chứa vitamin A, vitamin C, B, các khoáng chất như photpho, canxi, sắt, kali… và đặc biệt là niacin.

Cách tận dụng vỏ khoai tây thông thường

- Vỏ khoai tây làm sạch lớp cặn trong ấm siêu tốc rất hiệu quả: Thông thường ấm siêu tốc sau khi dùng một thời gian sẽ xuất hiện lớp cặn bên trong, có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ nên bạn phải làm sạch thường xuyên.

+ Đầu tiên rửa sạch vỏ khoai tây rồi cho vào ấm siêu tốc, thêm nước vào rồi nấu sôi.

+ Sau đó bạn đun nước sôi bạn để yên khoảng 3 - 5 phút, đổ vỏ khoai tây ra ngoài.Dùng khăn sạch để lau ấm, tráng lại bằng nước sạch là các cặn bẩn sẽ được loại bỏ. Thực hiện 1 - 2 lần/ tuần.

Nước từ vỏ khoai tây. Ảnh: Internet

- Làm sạch vết rỉ sét chỉ bằng nguyên liệu vỏ khoai tây

+ Hãy ngâm bỏ khoai tây với dung dịch nước rửa chén khoảng 10 - 15 phút.

+ Khi vớt vỏ khoai tây ra bạn đặt bên trên vết rỉ sét, để yên trong vài giờ rồi chà vỏ khoai tây lên, dùng khăn sạch lau đi.

- Tẩy sạch vết dầu mỡ bằng vỏ khoai tây

+ Lấy vỏ khoai tây mang đi luộc

+ Hãy ngâm bát đĩa bẩn vào nước luộc khoai tây khoảng 15 - 20 phút. Sau đó lấy miếng rửa chén lau chén bát rồi rửa sạch với nước.

- Đun vỏ khoai tây làm chất tẩy rửa: Bạn có thể cho nước luộc khoai tây vào chai, xịt lên bề mặt bếp và tường bếp, để yên khoảng 15 phút rồi dùng khăn lau sạch.