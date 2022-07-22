Công an TP.Thủ Đức bắt quả tang và tóm gọn 6 'hiệp sĩ' đang cưỡng đoạt tài sản của người đi đường

Lực lượng công an TP.Thủ Đức đã bắt quả tang nhóm đối tượng “hiệp sĩ đường phố” khi đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của người dân trên địa bàn TP.Thủ Đức.

Theo thông tin từ Zing, ngày 22/7, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM, đang củng cố hồ sơ để xử lý Lê Tấn Phát (20 tuổi), Nguyễn Ngọc Minh (32 tuổi, cùng ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu), Hồ Văn Tuấn Anh (29 tuổi, ngụ tỉnh Long An), Nguyễn Hoàng Lân (19 tuổi, ngụ quận 12), Lâm Chiến Thắng (20 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức), Lương Văn Tuyên (29 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Báo Công An Thành Phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua Công an TP.Thủ Đức liên tục nhận được tin báo của người dân về việc bị một nhóm thanh niên chặn đường người dân có biểu hiện vi phạm luật giao thông để kiểm tra hành chính vào đêm khuya. Nhóm này yêu cầu người dân đưa tiền để được rời đi, nếu không 'sẽ đưa về phường xử lý'.

nhóm thanh niên chặn đường người dân có biểu hiện vi phạm luật giao thông để kiểm tra hành chính vào đêm khuya và chiếm đoạt tài sản Ảnh: Zingnews

Công an TP.Thủ Đức xác định những người này thành lập hội, nhóm “hiệp sĩ” trên mạng xã hội để bắt cướp giật. Nhóm này thường hoạt động từ đêm khuya đến rạng sáng hôm sau. Họ tiếp cận những người không đội nón bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn rồi chặn xe, yêu cầu đưa tiền.

Nhiều người vi phạm bị nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản vô cớ đã phản ánh đến Công an TP.Thủ Đức. Sau thời gian theo dõi, lực lượng công an đã bắt quả tang nhóm đối tượng này khi đang cưỡng đoạt tài sản của người dân trên địa bàn.

Nam thanh niên mang cục đất bán cho tiệm vàng, còn bắt chủ tiệm thử qua máy để kiểm tra tuổi vàng Một nam thanh niên có biểu hiện không bình thường mang cục đất từ bên ngoài vào tiệm vàng, khẳng định đó là vàng rồi yêu cầu tiệm vàng phải mua và yêu cầu chủ tiệm phải đưa cục đất vào máy đo để thử tuổi vàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-an-tpthu-duc-bat-qua-tang-va-tom-gon-6-hiep-si-dang-cuong-doat-tai-san-cua-nguoi-di-duong-485179.html