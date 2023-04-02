Ngày 31/3, Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu (Sơn La) mới tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhân tên Phàng. A.T. (nam, 17 tuổi, trú tại huyện Mộc Châu) bị ngộ độc thuốc diệt cỏ ở giờ thứ 10

Theo thông tin từ Báo Pháp luật, tối 31/3, Bệnh viện đa khoa Mộc Châu (Sơn La) thông tin, các bác sĩ khoa Hồi sức Cấp cứu đã cứu sống nam thanh niên Phàng A.T. (17 tuổi, trú tại huyện Mộc Châu) ngộ độc thuốc trừ sâu,thuốc diệt nấm ở giờ thứ 10.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Hoàng Thanh Hà, Khoa Hồi sức Cấp cứu của bệnh viện cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh, khó tiếp xúc. Các y bác sĩ đã tiến hành rửa dạ dày theo quy trình. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn để lại di chứng như co giật, rối loạn nhịp tim, tổn thương gan, thận, niêm mạc đường tiêu hóa, rối loạn điện giải.

Trước đây, khoa cũng tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngộ độc thuốc trừ sâu. Nhiều trường hợp là uống nhầm, còn lại là người bệnh tự tử.

Thông tin thêm từ Sức khỏe & Đời sống, người nhà cho biết, T. yêu một cô gái nhưng không được đáp lại tình cảm nên đã tìm tới cái chết. Khi người nhà phát hiện, T. nồng nặc mùi rượu và mùi thuốc trừ sâu.

T. được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu, rửa dạ dày. Tuy nhiên theo các bác sĩ, bệnh nhân vẫn để lại di chứng như co giật, rối loạn nhịp tim, tổn thương gan, thận, niêm mạc đường tiêu hóa, rối loạn điện giải.

Trường hợp ngộ độc thuốc trừ sâu nếu được cấp cứu kịp thời sẽ tăng tỷ lệ sống và phục hồi cho người bệnh. Vì vậy, người bệnh cần được đưa đến cở sở y tế gần nhất sớm để cấp cứu kịp thời.

Nguyên nhân xe cứu thương bốc cháy khiến một sản phụ câm điếc bị bỏng nặng Vụ hỏa hoạn khiến 1 sản phụ bị bỏng nặng xảy ra vào khoảng hơn 10h sáng 31/3, tại phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

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