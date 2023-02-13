Chiều 13/2, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, đang tiến hành truy bắt các đối tượng liên quan để điều tra vụ án mạng làm hai người thương vong xảy ra trên địa bàn phường Thuận Giao.
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Theo thông tin báo Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An chiều nay (13/2) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương điều tra, truy bắt nhóm đối tượng gây nên vụ án mạng khiến một người tử vong sau va chạm giao thông. Sự việc xảy ra trước một khu chợ nằm trên đường 22 tháng 12, thuộc phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 12/2 xảy ra va chạm giao thông giữa hai xe máy trên đường Thuận Giao thuộc phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sau va chạm giao thông, hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn.
Tiếp sau đó, xuất hiện thêm nhiều người cầm hung khí rượt đuổi, chém nhau trên đường khiến khu vực này náo loạn.
Vụ ẩu đả khiến một người đàn ông bị chém thương tích nặng. Dù được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu, nhưng đến tối cùng ngày nạn nhân đã tử vong.
Sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP Thuận An trích xuất camera và xác định được đối tượng liên quan, tiến hành truy bắt.