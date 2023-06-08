Thiện giới thiệu cho nhiều người trong gia đình mình nếu cần xem bói hay cúng lễ thì liên hệ với một thầy cúng tên Năm. Do tin tưởng, bà nội, cô ruột và chú ruột đã chuyển gần 1,5 tỷ đồng cho Thiện. Sau khi nhận được tiền, Thiện đã chiếm đoạt hết số tiền trên.

Theo thông tin từ báo Bảo vệ pháp luật, ngày 8/6, VKSND tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trần Thị Thiện (SN 1995), trú tại Tổ dân phố số 4, phường Hoà Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 10/2017 - 8/2021, Trần Thị Thiện đã đưa ra thông tin về việc có quen biết người tên thầy Năm là thầy xem bói, cúng lễ giải hạn, tâm linh; đệ tử của thầy Năm có tài khoản Facebook tên “Nguyễn Hoàng Quân” và tài khoản Facebook “Nguyễn Ngọc Thương”; người thu ngân của thầy Năm tên là Thiện sử dụng tài khoản số 2903205050347 mở tại Ngân hàng Agribank mang tên Trần Thị Thiện (trùng với tên của Thiện).

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Trần Thị Thiện - Ảnh: Báo Bảo vệ pháp luật Sau đó, Thiện giới thiệu cho nhiều người trong gia đình mình nếu cần xem bói hay cúng lễ với thầy Năm thì nhắn tin qua Facebook trao đổi với tài khoản Facebook tên “Nguyễn Hoàng Quân” và tài khoản Facebook “Nguyễn Ngọc Thương”; tiền lễ thì chuyển vào tài khoản số 2903205050347 mở tại Ngân hàng Agribank mang tên Trần Thị Thiện là người thu ngân của thầy Năm. Do tin tưởng Thiện, chị Trần Thị X. (SN 1977), trú tại phường Hoà Mạc, thị xã Duy Tiên (là cô của Thiện) đã 102 lần chuyển tiền vào tài khoản số 2903205050347 mở tại Ngân hàng Agribank mang tên Trần Thị Thiện với tổng số tiền là gần 1,3 tỉ đồng; anh Trần Văn T. (SN 1972), phường Hoà Mạc, thị xã Duy Tiên (là chú ruột của Thiện) chuyển 3 lần với tổng số tiền 101 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Đ. (SN 1933), phường Hoà Mạc, thị xã Duy Tiên (là bà nội của Thiện) chuyển 1 lần với số tiền 99 triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền, Thiện đã chiếm đoạt hết số tiền trên. Hiện, các cơ quan tố tụng tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Cách đây không lâu cũng xảy ra một vụ con cái lừa đảo với chính người thân. Dẫn tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 21/5, Công an huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp Trần Công Minh (SN 1991, ngụ xã Phú Bình, Tân Phú) và Võ Gia Quyến (SN 1990, ngụ tại tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản". Theo lời khai ban đầu, sau khi cả 2 thống nhất kịch bản, Quyến dùng điện thoại đóng giả kẻ bắt cóc gọi điện tống tiền bà T. (SN 1967, mẹ của Minh). Đối tượng Minh (bên trái) và Quyến (bên phải) trong vụ dựng kịch bản bị bắt cóc để tống tiền mẹ ruột - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng Từ ngày 17/5 đến ngày 19/5, Minh và Quyến đã 3 lần phối hợp gọi điện đe dọa đòi bà T. phải chuyển trả số tiền 230 triệu đồng và tắt máy. Để đe dọa gây áp lực với bà T. phải chuyển tiền nhanh, cả hai còn diễn màn kịch Minh kêu la thảm thiết, dùng tay tự tát vào mặt, la ó bị nhốt ở trong chuồng gà, không có chiếu nằm. Lo sợ Minh bị ảnh hưởng đến tính mạng, bà T. đã chuyển số tiền 5 triệu đồng vào tài khoản của Quyến. Đồng thời, bà T. đã trình báo công an. Trưa 20/5, trong lúc cả Minh và Quyến đang bàn bạc tiếp tục đe dọa bà T. để chiếm đoạt tiền thì bị công an bắt giữ.

Cụ bà 73 tuổi lừa đảo gần 14 tỷ đồng Dương Thị Thanh (73 tuổi, tạm trú Gia Lai) sau khi vay mượn 4 cá nhân trên địa bàn huyện Đak Đoa với tổng số tiền 13,9 tỷ đồng đã bỏ trốn.

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