Mất hàng trăm triệu đồng vì chiêu trò lừa đảo 'hợp tác tuyển người mẫu nhí để chụp ảnh'

Đời sống 22/05/2023 20:38

Vì nhẹ dạ cả tin và mong muốn con mình sẽ trở thành mẫu nhí tài năng, nhiều phụ huynh bị kể xấu lừa tiền bằng chiêu trò đăng ký cho con dự tuyển mẫu nhí trên mạng xã hội.

Dẫn nguồn tin từ VTV News, chiều ngày 18/5/2023, Công an thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận trình báo của chị C.H. (40 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo. 

Cụ thể, ngày 27/2, chị thấy một bài đăng tuyển người mẫu nhí trên Facebook, chị H. liên hệ thì được các đối tượng hướng dẫn thủ tục và yêu cầu phải làm nhiệm vụ thử thách thì mới xét duyệt cho con tham gia. 

Mất hàng trăm triệu đồng vì chiêu trò lừa đảo 'hợp tác tuyển người mẫu nhí để chụp ảnh' - Ảnh 1
Bài đăng tuyển mẫu lừa đảo - Ảnh: VTV News

Thoạt đầu, chị H. làm theo hướng dẫn, chuyển tiền theo đơn hàng và nhận hoa hồng. Tuy nhiên, vào những lần sau, chị đều nhận được lệnh báo là sai thủ tục và phải chuyển thêm tiền để nhận lại tiền gốc. Vì quá tin tưởng, nên chị đã chuyển tiếp 323 triệu đồng, sau đó chị mới tá hỏa biết mình bị lừa.

Theo thông tin từ báo Công Lý, ngoài chị H. còn có rất nhìu nạn nhân khác sập bẫy lừa đảo này. 

Trước vấn nạn này, các cơ quan an ninh cũng cho biết, trên các trang mạng hiện nay, có rất nhiều Fanpage và group tuyển mẫu ảnh nhí như “Tuyển mẫu ảnh nhí Việt Nam; Người mẫu ảnh nhí; Tuyển mẫu ảnh nhí toàn quốc, Người mẫu ảnh nhí – diễn viên nhí – Idol Kiss…” với nội dung quảng cáo cực kỳ hấp dẫn. Chẳng hạn như con em của bạn sẽ được chụp hình cho nhãn hàng, thu nhập cao lên đến 15 triệu/tháng,...

Mất hàng trăm triệu đồng vì chiêu trò lừa đảo 'hợp tác tuyển người mẫu nhí để chụp ảnh' - Ảnh 2
 Sau khi nạn nhân sập bẫy, sẽ bị các đối tượng chiêu trò lừa đảo tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, sau khi nạn nhân sập bẫy, sẽ bị các đối tượng chiêu trò lừa đảo tiền. Thông thường, chúng sẽ tạo lập một các thử thách như bắt phụ huynh chuyển khoản để mua sản phẩm hàng hiệu, sau đó cho con em mình làm mẫu chụp ảnh để giới thiệu, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội. Ban đầu, chúng sẽ trả đầy đủ tiền gốc lẫn lãi. Khi số tiền phụ huynh chuyển tăng cao thì các đối tượng chiếm đoạt.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình thông báo những ai là bị hại liên quan đến vụ án của đối tượng này thì liên hệ trực tiếp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Bình.

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