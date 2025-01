Theo kết quả điều tra ban đầu, hơn 10h ngày 24/1, Công an thành phố Vĩnh Long nhận được tin báo của ông L.N.L. (SN 1976, ngụ thành phố Vĩnh Long) về việc con gái L.N.H. (SN 2006, bán hàng online) đang tạm trú tại thành phố Vĩnh Long bị nhóm đối tượng bắt giữ tại khu vực bờ kè Cồn Chim (phường Trường An, thành phố Vĩnh Long) và đưa lên xe ôtô BKS: 60A-406.09 di chuyển về hướng TP Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 26/1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 8 đối tượng, gồm: Phạm Nguyễn Ngọc Vũ (SN 1992), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 2003), Trần Tuấn Vũ (SN 2003), Lữ Văn Tằm, (SN 2001), Nguyễn Quang Thái (SN 2003), Phạm Quang Minh (SN 2002) và Lê Huy Tiến (SN 2007, cùng ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo quyết liệt, đồng thời thông báo Cục Cảnh sát hình sự, Cục CSGT (Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp, với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy vết, đón lõng nhóm đối tượng để giải cứu nạn nhân.

Đến 15h cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ được các đối tượng có liên quan, đồng thời giải cứu an toàn bị hại. Qua khám xét, cơ quan Công an tạm giữ khẩu súng có ổ xoay bằng kim loại màu đen, viên pháo tự chế, túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng nhiều vật dụng khác.