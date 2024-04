Liên quan đến vụ thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại, giấu xác trong vườn tại Hải Phòng, trao đổi với Phụ nữ Việt Nam, ông N.V.T. (SN 1973, trú thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng, bố của D.) kể lại quá trình con gái mình từ khi mất tích đến khi được lực lượng chức năng thông báo đã tìm thấy thi thể.

Khoảng 14h00 cùng ngày, D. bắt đầu đi xe đạp đến nhà nghi phạm nhưng khoảng 5 phút sau lại quay về cất xe và bảo chỉ đi bộ vì có người đón. Người đàn ông này cho hay, thời điểm cháu D. đi ra ngoài khiến ông có cảm giác bất an, trong người bồn chồn khác lạ. Càng lo lắng hơn khi đến khoảng 15h, ông T. vẫn không thấy con gái về. Tuy nhiên đang phải trông cháu gái (con của thiếu nữ D. mới sinh được khoảng 4 tháng) nên không đi tìm được.

Ông Toàn kể lại thời điểm con gái mất tích đến khi phát hiện đã bị sát hại - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Theo thông tin từ Vietnamnet, đến 15h, ông Toàn rất nóng ruột khi không thấy con gái về, ông T. cùng người thân tìm tới nhà nghi phạm để hỏi tung tích. Tuy nhiên, đến nơi thì nhận được câu trả lời rằng chưa từng thấy D. đến nhà.

"Ngày hôm đó tôi tìm khắp nơi, điện thoại không thấy con gái nghe máy. Sợ có điều chẳng lành nên tôi tới trình báo với Công an xã An Hồng về việc con gái mất tích" - ông Toàn nói.

Cũng theo bố của thiếu nữ 15 tuổi ở Hải Phòng, khi tới nhà T., ông thấy đôi dép rất giống của con gái mình. Hôm sau, ông Toàn trở lại hỏi tung tích thì không thấy đôi dép đó ở nhà T nữa.

Hiện trường nơi cơ quan công an phát hiện thi thể thiếu nữ D - Ảnh: Vietnamnet

Sau nhiều lần ông Toàn cùng lực lượng công an kiểm tra hệ thống camera của các nhà dân đã phát hiện cháu D. có tới nhà của T. Đến 20h tối 19/4, khi đang ở nhà, ông Toàn nhận được điện thoại của lực lượng công an thông báo đã tìm thấy thi thể của con gái mình bị chôn ở vườn chuối.

"Ngày nào tôi cũng đi tìm, dò la tin tức từ bạn bè của con gái nhưng vô vọng. Khi nhận tin con gái mình bị sát hại, như sét đánh ngang tai, gia đình tôi đau đớn vô cùng" - ông Toàn nói trong nước mắt.

Thông tin từ phía gia đình thiếu nữ D., từ khi sinh con vào cuối tháng 12/2023 đến nay, chưa một lần T. cùng người thân tới thăm hỏi, động viên. Bé gái được gia đình ông Toàn thay nhau chăm sóc. Hàng xóm của L.P.T. (nghi phạm vụ án) cho hay, bố mẹ ly thân, T. sống cùng ông bà ngoại từ bé.



Đám ma của nạn nhân - Ảnh: Vietnamnet

Cũng theo thông tin từ Vietnamnet, sáng 20/4, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra địa phương đã bắt giữ nghi phạm Lê Phong T. (SN 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương) để điều tra làm rõ về hành vi giết người, liên quan đến vụ thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại.

"Nghi phạm là nam sinh lớp 9, học trên địa bàn" - lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết.

Cũng liên quan đến vụ án trên, Thượng tá Võ Xuân Trọng, Trưởng Công an huyện An Dương cho biết thêm, nút thắt của vụ án đã được làm rõ. Hiện tại, hung thủ đã nhận tội.

Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân gây ra vụ án đau lòng này là xuất phát từ chuyện tình cảm.