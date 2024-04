Tối 19/4, lãnh đạo xã An Hồng (An Dương, Hải Phòng) xác nhận tại thôn Lê Xá, xã An Hồng xảy ra một vụ án mạng.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối ngày 19/4, trên địa bàn xã An Hồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) xảy ra vụ án nghiêm trọng. Lực lượng chức năng vừa phát hiện thi thể thiếu nữ được chôn lấp tại vườn chuối trên địa bàn thôn Lê Sáng. Lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân D. tại vườn chuối - Ảnh: VietNamNet Sau khi khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là Nguyễn T.D. (SN 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng). Thi thể nạn nhân được chôn lấp tại vườn chuối của nhà nam thiếu niên tên L.P.T. (SN 2009, học sinh lớp 9; trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng). Vào lúc hơn 23h cùng ngày, tại hiện trường, gia đình chuẩn bị thủ tục khâm liệm cho nạn nhân. Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, khai quật tử thi nạn nhân - Ảnh: VTC News Theo thông tin từ VTC News, cơ quan chức năng Hải Phòng, người bị sát hại là N.T.D (SN 2009, trú thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, An Dương, Hải Phòng). Nghi phạm sát hại D. là Lê Phong Toàn (cùng sinh năm 2009, trú thôn Lê Xá, xã An Hồng). Hiện Toàn đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Bước đầu Toàn khai chôn xác D. ở vườn nhà bà ngoại. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng huy động lực lượng, phương tiện bảo vệ hiện trường, khai quật tử thi, thu thập chứng cứ, lấy lời khai các nhân chứng liên quan để xác minh, điều tra làm rõ vụ việc nói trên.