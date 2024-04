Thi thể thiếu nữ 15 tuổi được phát hiện trong vườn chuối tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Theo thông tin từ VTC News, tối 19/4, lãnh đạo xã An Hồng (An Dương, Hải Phòng) xác nhận tại thôn Lê Xá, xã An Hồng xảy ra một vụ án mạng.

Các lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, khai quật mộ của một tử thi để thu thập chứng cứ, trưng cầu giám định pháp y, xác minh, điều tra vụ việc.

Lực lượng chức năng vừa phát hiện thi thể thiếu nữ được chôn lấp tại vườn chuối trên địa bàn thôn Lê Sáng - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 13/4, D. rời khỏi nhà ở thôn Ngô Hùng, xã An Hồng đi đâu không rõ. Không liên lạc được với con gái, gia đình đã trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo N.T.D. mất tích một cách bí ẩn, Công an xã An Hồng, Công an huyện An Dương đã khẩn trương vào cuộc truy tìm tung tích của D.

Tập trung xác minh các mối quan hệ của D., bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định sau khi rời khỏi nhà, bé gái này đã đến nhà bạn trai là Lê Phong T. (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng). T. đang sống cùng bà ngoại là Hoàng Thị H.

Quá trình xác minh, lực lượng điều tra phát hiện vào những ngày gần đây, T. có những biểu hiện bất thường. Cùng với đó, tại khu vực vườn nhà bà H. bỗng "mọc" lên một gò đất.

Do mâu thuẫn tình cảm, Lê Phong T. (SN 2009) đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn xác phi tang trong vườn nhà bà ngoại - Ảnh: Báo Người Lao Động

Ngày 19/4, khi được "mời" lên cơ quan công an, quá trình đấu tranh, Lê Phong T. đã khai nhận do mẫu thuẫn tình cảm, T. đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn nhà bà ngoại, phi tang.

Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương, điều tra làm rõ.

