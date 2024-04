Theo lời kể của một số người dân gần hiện trường, nạn nhân là cháu N.T.D (SN 2009, trú thôn Ngô Hùng) có mối quan hệ tình cảm với nghi phạm L.P.T (SN 2009, trú thôn Lê Xá, cùng xã An Hồng, huyện An Dương).

Lối cổng vào vườn chuối, nơi giấu thi thể nạn nhân nhằm phi tang. Ảnh: VTC News.

Như báo Dân Trí đã đưa tin, trước đó, cháu D. rời khỏi nhà không rõ đi đâu. Do không liên lạc được nên gia đình đã trình báo công an. Qua xác minh, công an xác định D. đến nhà bạn trai là P. chơi.