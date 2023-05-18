Lào Cai: Bé trai 2 tuổi bị lạc suốt 6 tiếng trong rừng đêm

Đời sống 18/05/2023 10:21

Lực lượng chức năng phán đoán cháu bé đã đi theo bố lên rừng và bị lạc chứ không phải bị bắt cóc, nên đã huy động khoảng 200 người gồm công an, thanh niên địa phương, hàng xóm, người thân... mang đèn vào rừng tìm cháu bé.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ông Phạm Đăng Năm, Bí thư Huyện ủy Mường Khương, tỉnh Lào Cai, cho biết, cháu bé chưa đầy 2 tuổi, là con anh Vương Truyền Ngàn, dân tộc Nùng ở thị trấn Mường Khương. Hàng ngày cháu ở nhà cùng ông bà vì mẹ đi làm ăn ở tỉnh xa, bố cũng đi làm thuê không ở nhà.

Cụ thể, vào khoảng 18h ngày 17/5, bố cháu đi làm về nên cháu ra chơi với bố, ông bà đi nấu cơm tối. Sau đó bố cháu đi lên rừng cách nhà 500m mà không để ý là con trai cũng đi theo.  Đến bữa cơm, ông bà cháu chạy ra không thấy cháu đâu, vội đi tìm và hốt hoảng nhờ hàng xóm, lực lượng chức năng địa phương tìm giúp nhưng không có kết quả.

21h cùng ngày, ông Phạm Đăng Năm đã tới gia đình chỉ đạo công tác tìm kiếm và yêu cầu trích xuất các camera an ninh gần nhà cháu bé. Qua đó phát hiện chỏm đầu của cháu bé nhấp nhô trong camera.

Lực lượng chức năng phán đoán cháu bé đã đi theo bố lên rừng và bị lạc chứ không phải bị bắt cóc, nên đã huy động khoảng 200 người gồm công an, thanh niên địa phương, hàng xóm, người thân... mang đèn vào rừng tìm cháu bé.

Tới gần 0h ngày 18/5, các lực lượng đã tìm thấy cháu bé đang đi trong rừng. Tình trạng của cháu khỏe mạnh, bình thản, không kêu khóc sợ hãi, người vẫn lành lặn. Cháu bé được đưa trở về an toàn trong niềm vui khôn tả của gia đình.

Lào Cai: Bé trai 2 tuổi bị lạc suốt 6 tiếng trong rừng đêm - Ảnh 1
Bé 2 tuổi lạc suốt 6 tiếng trong rừng đêm, bình thản đến kỳ lạ - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ VTV News, vào sáng 22/2020, lãnh đạo thành phố Bắc Ninh cho biết, đã nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1983, ở Khúc Toại, Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh) về việc vào chiều 21/8, anh đón con trai 2 tuổi là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (SN 2018) đi học về, sau đó đưa con ra công viên Nguyễn Văn Cừ chơi và để lạc mất con.

 

Nhận được thông tin, Công an thành phố Bắc Ninh đã khẩn trương huy động các lực lượng truy tìm, đồng thời tăng cường chó nghiệp vụ lùng sục khắp nơi từ công viên đến bệnh viện, bãi rác, nhà bóng, khu vui chơi, ao, hồ... đồng thời trích xuất các camera an ninh quanh khu vực để tìm manh mối cháu bé.

Bên cạnh việc trình báo công an, gia đình cháu bé cũng đưa thông tin lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ tìm kiếm. Ngay sau đó, đông đảo người dân đã tích cực tham gia hỗ trợ tìm cháu bé suốt đêm. Đến khoảng 3h ngày 22/8, người dân mới tạm về nghỉ.

Gia đình anh Hưng cho biết, qua camera, vào thời điểm trước khi bé mất tích có thấy 1 người phụ nữ vẫy tay gọi cháu. Tuy nhiên, cháu có đi theo người phụ nữ này hay không thì camera an ninh chưa soi được.

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Sau khi chạy trốn người chồng bạo hành dã man, chị Bùi Thị Tuyết G. đang trú tại nhà mẹ ruột ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang.

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