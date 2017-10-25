Kinh hoàng thai phụ 9 tháng bị rạch bụng, cướp con: Hung thủ hé lộ nguyên nhân gây sốc

Đời sống 25/10/2017 15:10

Nghi phạm rạch bụng cướp con của thai phụ đã cúi đầu nhận tội, hé lộ nguyên nhân phía sau tội ác tày trời khiến ai cũng sốc nặng.

Dailymail đưa tin, nạn nhân là một thai phụ 20 tuổi, đang mang thai ở tuần thứ 37. Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong rừng với một vết rạch trên bụng.

Theo điều tra của cảnh sát, hung thủ là người phụ nữ tên Joelma Silva (18 tuổi) và đồng bọn là Alex Carvalho (18 tuổi). Lực lượng chức năng bắt được 2 nghi phạm lúc cả hai đang chạy trốn cùng đứa bé vừa rạch bụng để đánh cắp được. Ngoài vết thương nhẹ trên đầu thì em bé hoàn toàn khỏe mạnh. 

Hai nghi phạm khai nhận đã đưa thai phụ đến một địa điểm tham quan gần thị trấn Sao Sebastiao do Uatuma, bang Amazonas (Brazil) để tiến hành kế hoạch rạch bụng cướp con. 

Kinh hoàng thai phụ 9 tháng bị rạch bụng, cướp con: Hung thủ hé lộ nguyên nhân gây sốc - Ảnh 1
Vì không thể sinh con, nữ nghi phạm rạch bụng thai phụ để bắt cóc đứa trẻ - Ảnh: Daily Mail

Tại cơ quan điều tra, Silva khai rằng mình không thể có con được nữa sau khi mất đứa con đầu lòng nhưng vẫn muốn cho chồng một đứa con trai. Vì vậy, cô đã thuê Alex Carvalho tìm cho mình một đứa trẻ với giá 1.000 bảng (khoảng 30 triệu đồng). Tuy nhiên, Carvalho nói không hề biết thai phụ kia sẽ tử vong.

Được biết, thai phụ xấu số là đồng nghiệp của Carvalho. Hắn dụ dỗ cô lên xe đi ngắm cảnh trong khu rừng rậm để Silva hành động. 

"Tôi không nghĩ sự việc lại ra nông nỗi này. Tôi chỉ nghĩ sẽ bắt cóc đứa trẻ và để lại người mẹ còn sống. Khi tới Sao Sebastiao do Uatuma, Alex thuê một chiếc xe máy để chở cô gái đó vào rừng còn tôi ở lại nhà bà. Khoảng 11 giờ đêm, Alex gọi điện nói tôi đi tới đó. Khi tôi tới nơi, cô ấy đang nằm trên đất và kêu đau đầu. Lúc này, Alex đi tới và bóp cổ cô ta", Silva cho biết.

Sau khi rạch bụng cướp con, hai kẻ thủ ác gói đứa trẻ vào một miếng vải và quay trở lại nhà của nghi phạm Silva, dự định sáng hôm sau sẽ đi tàu về nhà.

Kinh hoàng thai phụ 9 tháng bị rạch bụng, cướp con: Hung thủ hé lộ nguyên nhân gây sốc - Ảnh 2
Hai nghi phạm sẽ phải trả giá cho tội ác tày trời mình gây ra - Ảnh: Daily Mail

Cảnh sát trưởng thị trấn, ông Claudenor Medeiros, cho biết người dân địa phương phát hiện thi thể nạn nhân trong rừng Campo de Pelada Pimenta. Sau khi khám nghiệm thi thể, họ phát hiện nạn nhân từng mang thai.

Sau đó, cảnh sát nhận được thông tin rằng có người nhìn thấy một người phụ nữ bế bé sơ sinh lên thuyền tới Itapiranga. Cảnh sát lần theo dấu vết và bắt được hung thủ khi chúng vừa đặt chân đến Itapiranga vào sáng ngày 19/10 vừa qua. 

Em bé được đưa đến bệnh viện và bú sữa từ một nữ cảnh sát trước khi trao trả về với người thân. Hai nghi phạm bị truy tố tội giết người và phải chịu sự trừng trị của pháp luật.

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