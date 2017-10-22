Thai phụ không hề biết mình mang bầu vì trong thời gian đó vẫn có kinh nguyệt đều đặn. Sau khi đi khám bác sĩ, người mẹ chết lặng phát hiện sự thật kinh hoàng.

Mới đây, trường hợp thai phụ tên L. (35 tuổi) nghe tin mình mang bầu và lâm trọng bệnh cùng một lúc khiến nhiều chị em e ngại. Đặc biệt, đây là căn bệnh nguy hiểm mà phụ nữ ở bất cứ độ tuổi nào cũng có nguy cơ mắc phải. Cách đây khoảng 1 tháng, chị L., sống tại thành phố Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) thấy bụng mình ngày càng to nên đến trạm xá khám bệnh. Khi nghe thông báo mình mang thai, chị L. sững sờ và không tin vì hàng tháng vẫn có kinh nguyệt rất đều đặn. Cảm thấy không yên tâm, chị L. quyết định lên bệnh viện phụ sản thành phố khám lại.

Tại đây, các bác sĩ vẫn khẳng định chị L. đã mang thai đến tháng thứ 8. Khi nghe thai phụ kể chuyện mình vẫn có kinh nguyệt đều đặn, bác sĩ quyết định giữ chị lại và tiến hành các xét nghiệm khác. Theo bác sĩ, tình trạng bất thường này có thể là biểu hiện của nhiều căn bệnh nguy hiểm đe dọa tính mạng của mẹ con thai phụ. Cuối cùng, chị L. bàng hoàng khi biết mình bị ung thư cổ tử cung. Đặc biệt, bệnh rất dễ xảy ra biến chứng và gây nguy hiểm tính mạng cho cả hai mẹ con vì chị đang mang thai ở những tháng cuối cùng.

Vì thai nhi đã đủ ngày đủ tháng, bác sĩ quyết định cho thai phụ sinh mổ rồi mới tiến hành điều trị ung thư. Sau ca phẫu thuật, chị L. vô cùng vui mừng vì bé gái sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, nặng 3.4 kg và các chỉ số cơ thể ổn định. Sau đó, sản phụ L. trải qua hàng loạt các ca phẫu thuật khác như cắt bỏ tử cung, làm sạch bạch huyết... để điều trị ung thư. Rủi ro trong quá trình trị bệnh rất cao vì chỉ cần một chút bất cẩn, bệnh nhân cũng có thể xuất huyết và tử vong. May mắn thay, sau hàng giờ đấu tranh trong phòng mổ, bác sĩ phẫu thuật thành công và sức khỏe sản phụ ổn định. Chị L. bày tỏ lòng biết ơn với bác sĩ vì đã kiên quyết bắt chị làm xét nghiệm và phát hiện căn bệnh kịp thời, nếu không rất có thể cả hai mẹ con sẽ gặp nguy hiểm tính mạng.

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