Liên quan đến vụ việc thai phụ 4 tháng bỏ xe đạp trên cầu rồi nhảy sông tự tử, người nhà cho biết nạn nhân có dấu hiệu bị trầm cảm trong thời gian gần đây.

Sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ khuya 18/10. Nhân chứng hiện trường là anh Trần Văn Phú (trú thôn Bồng Lai, xã Điện Minh). Tại thời điểm xảy ra sự việc, anh Phú đang chạy xe máy qua cầu Vĩnh Điện (phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) thì nhìn thấy một cô gái đang đứng giữa cầu với dáng vẻ bất thường.

Cảm thấy lo lắng, anh Phú vừa tiếp tục chạy xe vừa ngoái lại nhìn cô gái. Chỉ ít lâu sau, cô gái bỏ chiếc xe đạp ở lại và nhảy xuống sông tự tử.

Ngay sau đó, anh Phú hô hoán người dân nhằm cứu cô gái, đồng thời trình báo sự việc với lực lượng chức năng.

Theo Trí Thức Trẻ, nạn nhân được xác định là chị Võ Thị Nh. (26 tuổi, quê quán thôn Nhị Dinh 1, xã Điện Phước), hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích.

Người thân cho biết, chị Nh. sống cùng chồng tại khối Ngọc Liên, phường Điện An và đang mang thai được 4 tháng. Nạn nhân đang làm việc tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Thời gian gần đây, nạn nhân có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm như buồn bã, ít nói, mệt mỏi và mất ngủ.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và người nhà nạn nhân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể cô gái trẻ nhảy cầu cầu tự tử.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

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