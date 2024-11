Không khí lạnh mạnh bổ sung từ ngày 4/11/2024, Hà Nội chuyển rét nhất 18 độ

Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ gần sáng mai ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng và giông; ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, làm tăng cảm giác rét buốt.

Khoảng gần sáng 4/11, đợt không khí lạnh mạnh tăng cường xuống miền Bắc; từ đêm Hà Nội chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, về tình hình mưa, các chuyên gia Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ sáng 3/11 đến đêm 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 80-200mm, có nơi trên 350mm; n guy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn, trên 150mm trong 6 giờ.

Ngày và đêm 4/11, khu vực Thanh Hóa-Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 30-70mm, có nơi trên 120mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi:

Tình hình mưa đã qua: Trong 6 giờ qua (từ 02 giờ đến 08 giờ ngày 03/11), khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to như: Bạch Mã 54,8mm (Thừa Thiên - Huế); Hòa Bắc 58,6mm (Đà Nẵng); Núi Thành 97,6mm (Quảng Nam); Phổ Nhơn 45,8mm (Quảng Ngãi);...

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy - Ảnh: Internet

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Thừa Thiên Huế từ 10-30mm, có nơi trên 60mm; các tỉnh từ Đà Nẵng tới Quảng Ngãi từ 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ: Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.