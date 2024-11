Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Sô Khone là thủ phạm gây ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh (sinh ngày 26/9/2024) xảy ra tại Khoa sản thuộc Bệnh viện Sản nhi Trà Vinh vào cuối tháng 9 vừa qua. Anh Châu Huy Chặch (ngụ huyện Châu Thành) là cha ruột của cháu bé, phát hiện sự việc liền tri hô và cùng mọi người bắt giữ thủ phạm.



Hiện trường vụ việc và đối tượng Thạch Thị Sóc Sô Khone - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Dân trí, bị giao cho công an xử lý sau khi gây ra vụ việc, Sô Khone tỏ ra rất hối lỗi. "Tôi biết làm vậy là sai, rất tàn nhẫn với cha mẹ của em bé, nhưng hết đường rồi, nếu không có em bé tôi sẽ mất cả gia đình", Sô Khone trần tình.

Sô Khone khai, bản thân không có khả năng sinh con. Trước kỳ vọng của gia đình, cô đã lên kế hoạch giả mang bầu rồi thực hiện một vụ bắt cóc trẻ sơ sinh.

Chiếc bụng bầu giả mà Sô Khone đã mang suốt 9 tháng để lừa dối gia đình - Ảnh: Báo Dân trí

Đầu tiên, người phụ nữ mua một bụng bầu giả bằng nhựa đeo trên bụng để lừa dối gia đình. Vì chồng thường đi xa làm việc nên suốt 9 tháng, bụng bầu giả của Sô Khone không bị phát hiện.

Sô Khone thông báo với gia đình sẽ sinh vào cuối tháng 9. Khi đến gần ngày dự sinh giả, người phụ nữ đã vào khoa sản các bệnh viện ở Trà Vinh với ý đồ bắt cóc một trẻ sơ sinh.

Sô Khone dự định sau khi có được đứa trẻ sẽ mang đến một bệnh viện khác rồi thông báo cho gia đình việc bản thân vừa sinh xong, hy vọng hợp thức hóa được việc sinh con.

Sô Khone đang bị tạm giam phục vụ điều tra - Ảnh: Báo Dân trí

Thượng tá Dương Minh Phúc, Phó trưởng Công an huyện Châu Thành, cho biết, Công an huyện Châu Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thạch Thị Sóc Sô Khone để điều tra hành vi Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Ông Phúc khuyến cáo, hành vi chiếm đoạt trẻ em ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi. Các bệnh viện cần nâng cao cảnh giác, giám sát chặt chẽ, không cho những người không liên quan có cơ hội tiếp cận trẻ em.

Gia đình đưa sản phụ đi sinh, đưa trẻ em đi khám cũng phải đề cao cảnh giác, không để trẻ em rời tầm mắt, không để người lạ tiếp xúc trẻ.