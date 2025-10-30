Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến bà Hoàng Hường, công an khởi tố thêm bị can Nguyễn Thị Tường An với cáo buộc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, tối 29/10, Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Tường An (32 tuổi, trú P.Tây Hồ, Hà Nội) về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 321 bộ luật Hình sự. Bị can Nguyễn Thị Tường An (32 tuổi, trú P.Tây Hồ, Hà Nội). Ảnh: Báo Thanh Niên. Bộ Công an cho hay, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường (thường được gọi là Hoàng Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ) thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Theo Bộ Công an, các quyết định và lệnh tố tụng đối với Nguyễn Thị Tường An đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn. C01 đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như trước đó báo VietNamNet đưa tin, ngày 1/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng ngày, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can cùng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường). Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường). Ảnh: Báo Thanh Niên. 5 bị can còn lại là: Nguyễn Hoài Nam (Giám đốc Công ty TNHH Cavipha, là em rể Hường); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường); Hoàng Anh Dũng (nguyên giám đốc marketing, Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, thủ quỹ) và Nguyễn Thị Hường (nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường). Theo cơ quan điều tra, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác. Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1.2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.

