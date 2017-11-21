Khoai lang tốt thật đấy nhưng đừng dại ăn kiểu này kẻo nguy hại khôn lường

Ngoài ra, khoai lang còn giúp bạn làm đẹp và giảm cân hiệu quả. Hàm lượng cao beta-carotene, magie, mangan, kali có tác dụng bảo vệ da từ bên trong, cải thiện các vấn đề về da như thâm, nám, sạm đen… giúp bạn nhanh chóng có làn da trắng hồng, mịn màng.

Khoai lang chứa hàm lượng cao tinh bột, các axit amin và nhiều dưỡng chất cần thiết tốt cho sức khỏe . Chất xơ, cellulose và các loại vitamin A, B, C… trong thực phẩm này có khả năng điều hòa đường huyết trong cơ thể, phòng ngừa ung thư, bệnh tim mạch, tiểu đường, tốt cho hệ tiêu hóa.

Loại củ này rất phù hợp để giảm cân vì không chứa chất béo và cholesterol. Ăn khoai lang trước bữa ăn sẽ tạo cảm giác no kéo dài, giúp quá trình ăn kiêng trở nên dễ dàng hơn.

Khoai lang rất tốt cho cơ thể nhưng trong một vài trường hợp, bạn không nên sử dụng khoai lang nếu không muốn gây hại cho sức khỏe:

Người bị bệnh thận

Tuyệt đối không nên ăn khoai lang nếu bạn đang mắc bệnh thận. Nguyên nhân là do trong khoai chứa rất nhiều kali. Khi thận yếu chức năng loại bỏ lượng kali dư thừa bị hạn chế, gây ra những ảnh hưởng đến sức khỏe như rối loạn nhịp tim, gây khó thở…

Người có hệ tiêu hóa không tốt

Những người có hệ tiêu hóa yếu hoặc đang mắc các bệnh đường ruột không nên ăn nhiều khoai lang vì dễ gây gây nóng ruột, ợ chua, chướng bụng. Đặc biệt, bạn không nên ăn khoai lang vào buổi tối vì dễ tăng tiết dịch vị dẫn đến trào ngược dạ dày, gây khó tiêu, mất ngủ.

Ăn quá nhiều

Khoai lang giàu chất xơ nên rất tốt cho cơ thể nhưng nếu ăn quá nhiều sẽ dẫn dến thiếu hụt protein. Ngoài ra, chất xơ được cung cấp quá mức sẽ gây ảnh hưởng đến sự hấp thu vi khoáng, khiến cơ thể bị thiếu dưỡng chất.

Ăn khoai lang có đốm đen

Tương tự các loại thực phẩm khác, nếu không được bảo quản đúng cách, khoai sẽ dễ bị hỏng sau một thời gian. Thậm chí, bạn có thể mua nhầm khoai bị hư mà không hề hay biết.

Những củ khoai lang có dấu hiệu bị hư thường xuất hiện những vết đốm nâu hoặc đen trên vỏ, bề mặt khoai có chỗ mềm, chỗ cứng và bị nứt nẻ. Những dấu hiệu này cho thấy khoai lang đã bị nhiễm khuẩn alternaria brassicicola. Vi khuẩn này sẽ phóng thích chất độc vào khoai, khi ăn bạn sẽ cảm thấy vị hơi đắng, sượng cứng.

Chất độc do khuẩn alternaria brassicicola gây ra không bị phân hủy khi đun sôi ở nhiệt độ cao nên dù có khoai có được luộc chín thì bạn vẫn có thể bị ngộ độc khi ăn. Ngoài ra, chất độc này sẽ tích tụ trong gan gây ảnh hưởng đến chức năng gan.

Khi ngộ độc, cơ thể sẽ xuất hiện một số triệu chứng như chán ăn, buồn nôn, chóng mặt, cơ thể mệt mỏi, tê tay, khó chịu dạ dày, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.